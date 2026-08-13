En Las Caldas, Oviedo, se preparan para dar comienzo a sus fiestas

Arrancan las fiestas de Nuestra Señora de la Asunción en Las Caldas, que tendrán lugar del 14 al 16 de agosto en el prau a continuación del aparcamiento de las piscinas. Tras un parón de varios años, este es ya el cuarto año en que la asociación de vecinos Peñavis se encarga de organizarlas. “Con una cartelera de actividades pensada para todos los gustos, estos festejos se convierten en una fiesta familiar donde se divierte desde el más mayor hasta el más pequeño”, asegura Yolanda Montes, integrante de la asociación.

El pistoletazo de salida tendrá lugar el viernes 14, a las 20.30 horas, cuando Pepe el de Casielles será el encargado de dar el pregón de inicio. Le seguirá a las 21.00 horas la parrillada y a las 22.00 horas dará comienzo la verbena, amenizada por los dúos “Vane y Berto” y “Capricho”.

El sábado, entre las 12.00 y las 17.00 horas, tendrá lugar el reparto de bollos. A las 12.30 horas se celebrará la misa y procesión desde la iglesia hasta el prau de la fiesta amenizada por la banda de gaitas “Ciudad de Oviedo”. Posteriormente, a las 13.30 horas, le seguirá una sesión vermut y la puya al ramu. Los juegos infantiles comenzarán a las 18.30 horas, a las 19.00 horas se disputará el partido de solteros contra casados y a las 20.00 horas un bingo. Finalmente, a las 22.00 horas, la verbena cerrará la jornada a cargo del grupo “Clave de son” y el trío “Latidos”.

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El último día, domingo 16, comenzará a las 12.30 horas con una misa por los difuntos. A las 13.30 horas tendrá lugar una sesión vermut amenizada por el dúo “Espacio”. La paellada se celebrará a las 15.00 horas y a las 16.00 horas un tardeo amenizado de nuevo por el dúo “Espacio”. Después, a las 17.30 horas, se producirá la carrera de cintas a caballo con un precio de 10 € y la posterior entrega de premios.