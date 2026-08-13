Hallada sana y salva la vecina de Oviedo de 54 años que llevaba desaparecida desde el martes
El Centro Nacional de Personas Desaparecidas, dependiente de la Policía Nacional había activado una alerta para tratar de dar con su paradero
La vecina de Oviedo de 54 años de edad desaparecida desde el pasado martes, después de que se le perdiera la pista en el Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA) ha sido hallada sana y salva este jueves, según confirmaron a LA NUEVA ESPAÑA fuentes de la familia. El Centro Nacional de Personas Desaparecidas, dependiente de la Policía Nacional, difundió una alerta para tratar de localizarla que esta tarde todavía estaba activada en la que se advertía de que necesita medicación.
El anunció describía a la desaparecida como una mujer que mide 1,60 metros, pesa unos 75 kilos y tiene los ojos marrones y el pelo castaño. En el momento de su desaparición vestía unas mallas pirata de color azul marino o violeta oscuro, una camisa de manga corta estampada con flores azules y zapatos plateados. También llevaba un bolso bandolera azul marino.
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