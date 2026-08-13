IU exige que la reforma de la participación llegue a los Consejos de Distrito para evitar la "frustración" vecinal en Oviedo

IU-Convocatoria por Oviedo reclamó este jueves que la futura reforma del Reglamento de la Comisión de Sugerencias y Reclamaciones se extienda también al funcionamiento de los Consejos de Distrito y Sectoriales con el fin de evitar la "frustración" de los participantes. La concejala Cristina Pontón calificó de positivo el inicio de un periodo de consultas con asociaciones y particulares por parte del Ayuntamiento, aunque advirtió que "es importante avanzar con agilidad" para que el proceso desemboque en un texto que garantice una mejora real y no se quede en un "mero cambio formal" de la normativa vigente.

La formación de izquierdas consideró un paso favorable que la administración local busque implementar herramientas que faciliten la presencia física de los residentes en los procesos participativos y den mayor transparencia al acceso a la información. No obstante, la edil incidió en que estos avances deben dar respuesta a las "carencias" que su grupo municipal ha denunciado durante los últimos meses ante la falta de operatividad del modelo actual.

Para IU, es fundamental que la modificación normativa no se restrinja solo a la citada comisión. Según manifestó la organización, resulta prioritario que los Consejos de Distrito y Sectoriales adquieran capacidad real de seguimiento y respuesta. El objetivo es que estos espacios de debate ciudadano sirvan para solucionar los conflictos de los barrios y dejen de ser lugares donde las propuestas de los vecinos caen en saco roto. “Saludamos que se empiecen a introducir cambios en un modelo que llevamos tiempo reclamando que se revise”, señaló la portavoz, quien remarcó la necesidad de que el nuevo documento no sea un trámite vacío.

Pontón subrayó que la ciudadanía ovetense mantiene una actitud activa a la hora de proponer mejoras, pero lamentó que sus iniciativas se enfrenten con frecuencia a la falta de consecuencias concretas por parte del Consistorio. En este sentido, la concejala defendió un sistema donde los vecinos puedan conocer con exactitud el recorrido de sus planteamientos tras ser trasladados a las instituciones.

A juicio de la coalición, solo mediante una estructura que escuche y ofrezca contestaciones efectivas se podrá recuperar la confianza de la población en los órganos municipales. IU concluyó que un modelo de participación que funcione no solo optimiza la gestión del municipio, sino que "fortalece la democracia" y fomenta que los habitantes de Oviedo se involucren más estrechamente en el devenir de la ciudad.