Nuevas normas de participación ciudadana: Oviedo permitirá a los vecinos exponer quejas en persona en comisión municipal

La capital tendrá un nuevo cauce de comunicación directa y presencial con los ovetenses. El Ayuntamiento acaba de iniciar el proceso de consulta pública para reformar el Reglamento de la Comisión de Sugerencias y Reclamaciones, una medida que permitirá a los vecinos defender sus propuestas en persona ante el órgano municipal. El concejal de Participación Ciudadana, Mario Arias, impulsa esta modificación, incluida en el Plan Anual Normativo de 2026, con la que el Consistorio también publicará las actas de las sesiones para ganar transparencia y ser un órgano "más cercano a los ovetenses", según precisa el edil, facilitando así que los residentes comparezcan para exponer sus quejas o iniciativas de forma directa.

Arias señala que el objetivo primordial de su concejalía es que la Comisión se convierta en un espacio "cada vez más abierto" y "más transparente" a través de esta reforma legislativa, que transformará el funcionamiento interno de esta herramienta de control municipal ya que, hasta la fecha, los ciudadanos no contaban con la posibilidad de intervenir presencialmente en las reuniones.

El cambio normativo contempla, además de la presencia física de los afectados previa solicitud, la difusión pública del contenido de los debates a través del Portal de Transparencia. Según el edil, el hecho de "escuchar directamente a los vecinos y facilitar el acceso a la información" representa un avance significativo en la gestión de los asuntos públicos. Arias insiste en que esta evolución permite que los interesados no solo trasladen sus peticiones, sino que realicen un "seguimiento" más exhaustivo de sus expedientes.

Esta iniciativa no se activa de forma aislada, sino que se integra dentro del Plan Estratégico de Participación Ciudadana, la hoja de ruta municipal que busca otorgar un "papel más protagonista" a la población en la optimización de los servicios locales. Al someterse ahora a consulta previa, el texto permanece a disposición de entidades sociales y particulares para que puedan realizar aportaciones antes de su redacción final.

Dentro de esta estrategia, se anunció a finales de julio la renovación integral del portal digital "Oviedo Participa", una actuación enmarcada en el Plan Estratégico 2025-2028. Esta reforma busca no solo fortalecer la transparencia institucional, sino facilitar una relación mucho más fluida entre la administración y el ciudadano a través de herramientas modernas.

Uno de los pilares de esta modernización es la creación de la Guía de Asociaciones de Oviedo, concebida como un espacio dinámico para que los vecinos puedan localizar y contactar con las entidades que operan en su entorno.

Para que esta herramienta sea efectiva, la concejalía del ramo remitirá durante el próximo mes de septiembre un formulario web a todas las asociaciones inscritas en el Registro Municipal. El objetivo es que actualicen sus datos de contacto, sus ámbitos de actuación y sus principales actividades. El concejal subraya al respecto que pretenden que el portal sea "una herramienta útil, moderna y cercana" y recuerda que el tejido asociativo "desempeña un papel importante en nuestros barrios y merece contar con un escaparate que visibilice su trabajo".

Arias ha hecho un llamamiento a todas las entidades para que colaboren en este proceso de actualización, ya que considera "fundamental que la información sea rigurosa, completa y útil" para fomentar que más ovetenses conozcan y se impliquen en la vida asociativa. Además, el edil adelantó que esta renovación tendrá una segunda fase con la puesta en marcha de una Agenda de Participación, donde las propias asociaciones podrán autogestionar y dar publicidad a sus actividades y eventos.

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Con esta serie de actuaciones, el Ayuntamiento de Oviedo sigue ejecutando el Plan de Participación acordado con todos los grupos municipales, quienes ya fueron informados en la última reunión del grupo de seguimiento, reafirmando el compromiso del Consistorio con el asociacionismo como uno de los "principales motores" de la participación ciudadana en el municipio.