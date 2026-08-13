Un plan del Ayuntamiento de Oviedo reparará el cierre, el pavimento y el drenaje de La Vega

El Ayuntamiento de Oviedo ha decidido pasar de la planificación teórica a la acción directa en la antigua Fábrica de Armas de La Vega. Mientras se termina de formalizar el acuerdo con el Ministerio de Defensa para la cesión de usos provisionales de las naves del recinto y se preparan nuevos estudios arqueológicos, el consistorio ha impulsado ya un contrato menor de obras para mejorar las condiciones de seguridad, salubridad y ornato de los espacios libres del recinto fabril. Esta primera intervención municipal busca dignificar la entrada principal a la ciudad y preparar el terreno logístico para la futura implantación de actividades de interés social, cultural y de utilidad pública.

El proyecto técnico, firmado en julio por el arquitecto municipal, Bienvenido Turrado, cuenta con un presupuesto de licitación de 48.198,51 euros, IVA incluido. Las obras, ya en marcha, tienen un plazo de ejecución de dos meses y se centran en intervenciones de mantenimiento urgente para frenar el deterioro de las zonas exteriores. Entre las actuaciones previstas destacan la reparación de pavimentos, bordillos dañados y la reposición del cierre perimetral de malla simple torsión. Asimismo, se acometerá un desbroce mixto, manual y mecánico, de vegetación y arbustos de gran entidad que han invadido el recinto, incluyendo la poda de árboles y la limpieza de sumideros para optimizar el drenaje. El objetivo final es que estos suelos se incorporen al contrato ordinario de mantenimiento de jardinería el próximo año, una vez culminado el traspaso de la propiedad al Ayuntamiento a través de un plan especial que desarrolle el convenio urbanístico pactado por las administraciones.

Este movimiento administrativo se enmarca en un cronograma ambicioso que transformará este polo estratégico de Oviedo de aquí a 2028. Según los hitos acordados por la comisión mixta entre Ayuntamiento, Principado y Defensa, el alcalde Alfredo Canteli presentará este otoño el Plan Especial de integración urbana. El calendario oficial fija que este verano se produzca la cesión adelantada de las naves para proyectos estratégicos como la biblioteca central o una escuela de cine.

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La hoja de ruta contempla que durante 2025 se completen las prospecciones arqueológicas pendientes y el concurso de ideas para el diseño del ámbito. Los trámites urbanísticos finales se prolongarán hasta el tercer trimestre de 2027. Finalmente, el año 2028 será el periodo clave para la ejecución de las obras de urbanización, demoliciones y limpieza integral de los 120.000 metros cuadrados del recinto. Con este contrato, el consistorio pisa el acelerador para asegurar la apertura definitiva de La Vega a los ciudadanos ovetenses y cumplir todas las grandes expectativas generadas en la capital asturiana.