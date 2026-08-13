El Principado abre la puerta a dos parques de baterías en suelo no urbanizable de Oviedo
Los proyectos Atenea 2 y 3 sumarán 16 contenedores junto a San Esteban de las Cruces pese a la suspensión de licencias; los vecinos acusan al Gobierno regional de «saltarse a la torera» las normas y rechazan que cien metros de distancia a las viviendas sean suficientes
El Principado abre la puerta a la implantación de dos parques de almacenamiento de energía con baterías, Atenea 2 y Atenea 3, que sumarán 16 contenedores, pese a que la parcela elegida está clasificada por el Plan General de Ordenación (PGO) de Oviedo como suelo no urbanizable y se encuentra afectada por la suspensión de licencias y títulos habilitantes urbanísticos por parte de la Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio de Asturias (CUOTA). Así lo detalla la alcaldesa de barrio de San Esteban de las Cruces, Vanessa García Fernández, quien denuncia que «lo más vergonzoso» es la proximidad a las viviendas. «Decir que por estar a cien metros ya es suficiente es reírse de los ciudadanos», critica.
La representante vecinal recuerda que todavía están pendientes de la aprobación de la normativa que deberá regular específicamente estas instalaciones. «Estamos esperando a que salga el texto por el que se tienen que regir y, mientras tanto, están dando pasos con los proyectos. Quieren ir veinte pasos por delante de nosotros», lamenta.
La resolución a la que han tenido acceso reconoce que la actuación está condicionada por la normativa urbanística vigente, aunque apunta que la ubicación podría considerarse «a priori» entre las posibles áreas viables de implantación preferente de las futuras directrices sectoriales. El argumento es que los terrenos se encuentran junto a una subestación eléctrica existente y ocupan la zona de servidumbre de una línea que será soterrada.
Ese razonamiento tampoco convence a los vecinos. García Fernández acusa al Principado de «saltarse a la torera» las normas actuales y las alegaciones presentadas. Entre esas objeciones figuraba la posible depreciación de las casas próximas.
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