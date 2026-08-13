El Principado valora un barrio de Oviedo para acoger a menores "absolutamente integrados" y acompañados las 24 horas

El Principado ha querido rebajar la inquietud generada en La Florida ante la posibilidad de habilitar en el barrio un recurso para menores extranjeros no acompañados. La consejera de Salud, Concepción Saavedra, explicó este jueves que los jóvenes que atiende actualmente la comunidad llevan meses, e incluso en algunos casos más de un año en Asturias y están "absolutamente integrados". Además, permanecen acompañados por educadores durante las 24 horas del día.

Saavedra realizó estas declaraciones durante una visita al Hospital Carmen y Severo Ochoa de Cangas del Narcea, donde confirmó además que La Florida es una de las ubicaciones que está valorando el Gobierno autonómico dentro de la reorganización de los recursos destinados a estos menores, aunque insistió en que se estudian diferentes alternativas y se están tramitando acuerdos con las entidades encargadas de su atención.

La consejera cifró en 147 los menores acogidos actualmente en Asturias, distribuidos en distintos recursos, y destacó que su convivencia se desarrolla "con absoluta normalidad". Uno de los aspectos en los que más incidió Saavedra fue precisamente el acompañamiento que reciben. "Viven con los educadores, están absolutamente acompañados durante 24 horas, porque son menores", explicó.

Esta respuesta del Principado se produce después de que cerca de 300 vecinos de La Florida se concentrasen este martes para expresar su rechazo a la posible utilización de tres pisos del barrio, en los que anteriormente funcionó una residencia geriátrica, como recurso de acogida.

Noticias relacionadas

Ante las dudas surgidas, Saavedra avanzó que el Gobierno autonómico tratará de mantener reuniones con las asociaciones vecinales para explicar el proyecto y resolver las cuestiones que puedan plantearse. Según señaló, el Ayuntamientoya conoce desde el principio las actuaciones que se están estudiando. Además, la consejera enmarcó todo el proceso en la reorganización que está llevando a cabo el Principado ante una situación que calificó de "gran crisis humanitaria", no solo en Asturias, sino también en España y en Europa. "Estamos hablando de dignidad, estamos hablando de menores, de niños y de garantizar la seguridad y la protección a todos los niños y niñas de cualquier sitio y en cualquier lugar donde vivan", afirmó.