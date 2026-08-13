El PSOE reclama un plan anual para mantener el Camino Primitivo a su paso por Oviedo

El PSOE reclama al Ayuntamiento de Oviedo la elaboración de un plan de mantenimiento anual del Camino Primitivo que permita garantizar el acondicionamiento y la reparación del itinerario a su paso por el concejo. El portavoz municipal socialista, Carlos Fernández Llaneza, ha registrado una proposición para la próxima Comisión de Urbanismo, Infraestructuras y Servicios Básicos en la que reclama actuaciones periódicas sobre el trazado y critica que la apuesta municipal por promocionar la marca «Oviedo, origen del Camino» no vaya acompañada, a su juicio, de mejoras en el estado físico de la ruta.

«Desde hace tiempo se viene promocionando acertadamente la marca 'Oviedo, origen del Camino', pero el problema estriba en que el Ayuntamiento no puede limitarse solo a eso porque urge realizar actuaciones de acondicionamiento y reparación del trayecto a su paso por nuestro concejo», sostiene el edil.

Fernández Llaneza considera que la promoción turística del Camino debe ir acompañada de una gestión que permita conservar en buenas condiciones un itinerario que considera de «importancia histórica» y con un elevado valor como recurso turístico. El socialista cuestiona además que bajo el paraguas de la marca municipal se estén financiando actividades que, según denuncia, «poco o nada tienen que ver con el Camino», mientras se dejan sin atender actuaciones que considera esenciales para reforzar su valor patrimonial.

La iniciativa recupera también una reclamación presentada por el PSOE el pasado mes de marzo para reparar el tramo comprendido entre la salida de Oviedo y Puente Gallegos. «Los meses han pasado y el Camino sigue en el mismo lamentable estado», denuncia Fernández Llaneza, que interpreta esta situación como una muestra de que la apuesta municipal por el itinerario se centra más en su promoción que en su conservación.

El portavoz socialista reprocha asimismo al PP su rechazo a otras propuestas relacionadas con el Camino. Entre ellas cita la mejora del recorrido urbano mediante actuaciones de peatonalización o renaturalización y la creación de un Centro de Interpretación del Camino y de Acogida a Peregrinos en el recinto ferial de La Florida. A su juicio, esta última instalación permitiría además dotar de un nuevo uso al recinto y prestar servicio a los vecinos de la zona.

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Fernández Llaneza espera que el equipo de gobierno «reconsidere su postura» y apoye la elaboración del plan anual. De lo contrario, sostiene, la política municipal sobre el Camino Primitivo evidenciará «una estrategia más centrada en la publicidad que en la gestión real».