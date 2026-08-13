Vox exige al Gobierno de Oviedo una fecha definitiva para licitar el Plan Director del Campo San Francisco

El Grupo Municipal Vox exigió este jueves al equipo de gobierno del Partido Popular una fecha concreta para el encargo del Plan Director del Campo San Francisco. La portavoz de la formación, Sonsoles Peralta, tachó de "intolerable" que la administración local acumule años de demora en la licitación de este documento de protección, especialmente tras haber anunciado en reiteradas ocasiones que el proceso administrativo ya se encontraba en marcha desde el ejercicio 2024.

El partido busca esclarecer el estado administrativo de un instrumento técnico y jurídico que resulta indispensable para la gestión del parque. Este plan director es un requisito obligatorio impuesto por la Consejería de Patrimonio del Principado para autorizar cualquier tipo de obra, uso o actividad en el Jardín Histórico. Peralta afeó al Ejecutivo local que, pese a las constantes consultas de su grupo durante los últimos tres años, la respuesta oficial siempre se limitó a asegurar que la redacción era "inminente".

La portavoz de Vox desveló que, tras revisar la plataforma de contratación municipal, no se localizó "ni un solo documento público ni un gasto aprobado" que sustente las afirmaciones del Gobierno de Alfredo Canteli. La edil recordó que el Ejecutivo asumió el compromiso de licitar la redacción en 2024 y que, en octubre de 2025, el teniente de alcalde llegó a afirmar en sede plenaria que los pliegos ya estaban "consensuados y con la licitación lanzada".

Sin embargo, Peralta subrayó que diez meses después de aquellos anuncios no existe rastro de contratos mayores ni menores vinculados a este encargo. "La única realidad es que años después seguimos con mucho retraso en la tramitación", sentenció la concejal, quien mostró su preocupación ante la posibilidad de que el proyecto no se materialice tampoco en el presente ejercicio ni en los venideros.

A través de esta comparecencia por escrito, Vox solicitó detalles sobre el estado actual de la gestión y las razones técnicas o políticas que justifican el bloqueo del plan. Para la portavoz, es fundamental que la ciudadanía conozca si la parálisis se debe a una "falta de voluntad política" o a deficiencias en la gestión del área. "Sabremos así si el compromiso del PP con el Campo San Francisco es real o solo otra promesa incumplida", concluyó Peralta.