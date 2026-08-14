Las desconocidas especies arcaicas del Campo, un "Parque Jurásico" vegetal en Oviedo (alguna sobrevivió a los dinosaurios)

Cualquier paseante que se detenga en la esquina noreste del Campo San Francisco encontrará un ejemplar de hojas bilobuladas, en forma de abanico, que parecen ajenas a la geometría habitual de la flora asturiana. Es un "Ginkgo biloba". Para el ojo inexperto, es un árbol ornamental singular; para la ciencia, es un milagro botánico. Este ejemplar es el representante de una especie que habita la Tierra desde hace 270 millones de años, poblando el planeta mucho antes de que los grandes saurios dominaran el paisaje. Oviedo no solo posee un jardín botánico urbano, sino un auténtico archivo biológico que permite viajar a través de las eras geológicas sin salir del centro de la ciudad.

Esta especie no es la única del álbum del "Parque Jurásico" vegetal del jardín, como también lo es la Metasecuoya, un árbol que se creía extinto desde hace eones para ser redescubierto en los años 40 del siglo XX, en China, terminando por adornar Oviedo uno de sus ejemplares, tal como cuenta el paisajista José Valdeón, experto en el Campo.

El "Ginkgo biloba" es considerado un "fósil viviente". Solo se conocía por el registro fósil hasta que, a finales del siglo XVII, se localizaron poblaciones vivas, también en China. Desde allí, sus semillas viajaron a los Países Bajos para ser distribuidas por Occidente. Los árboles del Campo, introducidos en los años 80 del siglo XX, son machos, pues los ejemplares femeninos producen frutos que, al madurar, desprenden un penetrante olor a carne podrida para atraer a animales y que dispersen sus semillas. Junto al edificio del Palomar, la Metasecuoya crece con vigor, aunque es joven en comparación con la antigüedad en la que se hunden las raíces de su familia, que se creía desaparecida desde hace dos millones de años.

Pese al exotismo de las especies asiáticas, el Campo San Francisco hunde sus raíces en la historia de Asturias. Se estima que, mucho antes de su urbanización, los terrenos formaban una gran carbayeda de "Quercus robur", un robledal. De ellos aún resiste el último "hermano" del Carbayón, que es el ser vivo más antiguo del jardín, que subsiste en una esquina de La Herradura echando ahora de menos al otro "pariente directo" que quedaba y que en junio se desplomó en el estanque del Campo, que está a la espera de la licitación de su Plan Director.

Hay más ejemplares solitarios de origen autóctono y no consideradas especies de parque. Es el caso del único manzano de la zona verde, situado cerca de la calle Marqués de Santa Cruz, o el castaño que sobrevive en un extremo del Bombé, junto a los juegos infantiles; no confundir con el Castaño de Indias que hay a su vera.

No toda la historia del Campo es de permanencia. En los años noventa, el parque sufrió un desastre ecológico: la grafiosis. La enfermedad, producida por un hongo, acabó con la vida de más de 70 olmos negrillos ("Ulmus minor") que alcanzaban los 30 metros de altura.

Por otro lado, el parque sorprende con sus encinas ("Quercus ilex"). A menudo asociada solo a las dehesas del sur, la encina es una especie endémica de ciertas zonas de Asturias, como Pimiango o el monte Naranco. Una de las más bellas se erige en la glorieta tras el Arco de San Isidoro, junto a otras especies.

El inventario de curiosidades se cierra en estas líneas dejando muchas más en el tintero con un gesto de generosidad ciudadana: un joven ejemplar de ciprés de Bután ("Cupressus cashmeriana"). Este árbol exótico fue regalado por un aficionado a la botánica que cultivó las semillas traídas directamente del país asiático. Es el ejemplo perfecto de que el Campo no es un catálogo estático, sino un organismo vivo que crece con la aportación de sus gestores y de los propios ovetenses.