¿Por qué estará cerrado el parking del Carlos Tartiere durante varias semanas? Las restricciones ya están en marcha
El montaje de las carpas comenzará en los próximos días para tener listo el recinto el 5 de septiembre, cuando arrancará la programación con el festival elrow
El aparcamiento del Carlos Tartiere permanecerá cerrado hasta después de las fiestas de San Mateo para facilitar los trabajos de montaje de las diferentes carpas e instalaciones del recinto festivo de La Ería. El Ayuntamiento ha colocado cartelería y vallas en la zona para advertir de las restricciones, que también se anuncian a través de la pantalla informativa instalada por la Policía Local en los accesos al estadio.
La previsión es que el montaje de las diferentes carpas y estructuras comience la próxima semana, con el objetivo de que todo esté preparado para el 5 de septiembre, cuando La Ería estrenará su programación con la celebración del festival elrow. A partir de entonces, el recinto concentrará buena parte de las grandes citas musicales de San Mateo, lo que obliga a mantener reservado durante varias semanas un espacio que habitualmente se utiliza como estacionamiento.
Las restricciones se prolongarán hasta que concluyan las fiestas y puedan realizarse posteriormente las labores de desmontaje y retirada de las instalaciones. De esta forma, los conductores que utilizan habitualmente el aparcamiento del estadio tendrán que buscar alternativas. Este será, además, el último San Mateo en el que los grandes conciertos se celebren en La Ería, un espacio que durante los últimos años se ha convertido en uno de los principales escenarios de las fiestas de Oviedo..
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