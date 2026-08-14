El estudio galardonado por Madrid Centro redactará el Plan General de Oviedo

El estudio madrileño Ezquiaga Arquitectura, Sociedad y Territorio, liderado por el prestigioso arquitecto y urbanista José María Ezquiaga, será el encargado de diseñar el nuevo modelo urbanístico de Oviedo. Su trayectoria incluye algunos de los planes más reconocidos dentro y fuera de España. Dirigió el Proyecto Estratégico Madrid Centro, galardonado con el primer Premio Europeo de Planificación Urbana y Regional, el máximo reconocimiento europeo en esta materia, convocado por el Consejo Europeo de Urbanistas. También trabajó en el Plan de Revitalización del Centro Tradicional de Bogotá, participó como asesor internacional en los planes de ordenación de Bogotá y su estudio elaboró el Plan de Gestión del Patrimonio Mundial UNESCO de Panamá, concebido para articular la conservación, el desarrollo y la puesta en valor del patrimonio.

Ezquiaga trasladará ahora esa experiencia a la revisión del Plan General de Ordenación (PGO) y del Catálogo Urbanístico de Oviedo. La mesa de contratación propuso ayer su oferta como adjudicataria del procedimiento impulsado por la concejalía de Planificación Urbanística, dirigida por Nacho Cuesta, y únicamente queda pendiente la entrega de la documentación final antes de que la junta de gobierno formalice la adjudicación. La elección de esta candidatura, valorada en 626.359,82 euros, culmina un proceso en el que su propuesta se situó claramente por delante de las otras dos aspirantes: la UTE C+LL AD PGO Oviedo y la UTE Plan Oviedo 2026.

Los técnicos destacan especialmente la profundidad con la que Ezquiaga aborda cuestiones llamadas a marcar el futuro urbanístico de Oviedo como la vivienda, la revitalización del casco histórico, el monte Naranco, la infraestructura verde, la sostenibilidad, el patrimonio y el urbanismo de proximidad.

Uno de los apartados que mejor valoración recibió es el referido a solucionar la escasez de pisos y el incremento tanto de los precios del alquiler y de venta. El Ayuntamiento cuantifica en 13.500 las viviendas que se pueden construir en los próximos años eliminando las trabas administrativas para el crecimiento de barrios como Ciudad Naranco, La Corredoria, La Tenderina o San Claudio. En este sentido, Ezquiaga realizó un estudio que incorpora datos concretos sobre la evolución del parque residencial, su situación actual y los niveles de ocupación. La información se cruza además con la evolución de la población, de forma que pueda trasladarse posteriormente a las decisiones del nuevo planeamiento, tal y como resaltan los técnicos en los informes.

La memoria concede igualmente una importancia destacada a los valores patrimoniales y al paisaje natural y urbano como señas de identidad de Oviedo. Los técnicos municipales valoran especialmente este enfoque, que contempla el patrimonio no solo desde el punto de vista de su conservación, sino también como un activo capaz de reforzar la personalidad y el atractivo de la ciudad. Dentro de este capítulo ocupa un lugar central el casco histórico. El estudio identifica sus problemas y plantea propuestas concretas para avanzar en su revitalización, en línea con el proyecto impulsado por el equipo de gobierno de Alfredo Canteli.

Una de las ideas más relevantes pasa por analizar los usos y actividades permitidos en los edificios catalogados para favorecer su utilización y garantizar su pervivencia. La filosofía consiste en que la protección patrimonial no dependa únicamente de restricciones, sino que permita buscar actividades compatibles capaces de mantener los inmuebles ocupados, conservados y con vida. Los técnicos consideran esta propuesta especialmente destacable dentro de la revisión del Catálogo.

Urbanismo de proximidad

El planteamiento de Ezquiaga apuesta también por integrar en el nuevo planeamiento conceptos como la infraestructura verde, la sostenibilidad y el urbanismo de proximidad. El Ayuntamiento valora que estas ideas no aparezcan únicamente como principios generales, sino aplicadas específicamente al municipio y vinculadas a futuras intervenciones. Son precisamente estos objetivos, junto a la vivienda y la revitalización del casco histórico, los que llevaron a los técnicos a conceder a este apartado la puntuación máxima: tres puntos sobre tres.

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El paisaje tendrá igualmente un mayor protagonismo. Ezquiaga identifica entre las debilidades actuales la falta de regulación paisajística y el abandono y degradación de parte del patrimonio etnológico, mientras que considera el paisaje natural y urbano una de las fortalezas sobre las que construir la identidad de Oviedo. El monte Naranco figura asimismo entre los espacios relevantes de su diagnóstico territorial. La propuesta presta atención también a la red fluvial, a los espacios naturales protegidos y a la relación entre los cursos de agua y las zonas expuestas a riesgos de inundación, dentro de una concepción más amplia de la infraestructura verde que deberá desarrollar el futuro planeamiento.