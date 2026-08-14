La Florida intensifica su presión: los vecinos empiezan a recoger firmas para frenar la apertura del centro de menores

Los vecinos de La Florida han dado un paso más en su rechazo a la posibilidad de que el Principado habilite en el barrio un recurso para menores extranjeros no acompañados. Después de las concentraciones celebradas durante los últimos días, ha comenzado ahora una recogida de firmas para tratar de evitar la apertura del centro, una iniciativa en la que sus promotores cuestionan tanto la ubicación elegida como la forma en la que se está abordando el proyecto. "Este no es el lugar adecuado para albergar un centro de estas características, y mucho menos en un edificio comunitario destinado al uso y disfrute de los vecinos», señala el encabezamiento de las hojas que han comenzado a circular por el barrio. Los impulsores de la campaña reclaman además que cualquier paso que se dé a partir de ahora cuente con los residentes: «Queremos que se escuche al barrio y que cualquier decisión se tome con transparencia, diálogo y participación vecinal».

El inmueble que se está analizando cuenta con tres pisos que funcionaron anteriormente como residencia geriátrica y que podrían ser reconvertidos para alojar a menores. Sin embargo, el Gobierno autonómico ha insistido en que la decisión todavía no está tomada y que La Florida es únicamente una de las alternativas que están estudiando los técnicos dentro de la reorganización de los recursos destinados a estos jóvenes. La consejera de Salud, Concepción Saavedra, que ostenta de forma interina las competencias de Derechos Sociales y Bienestar, trató esta semana de rebajar la inquietud existente en el barrio. Saavedra explicó que los menores que atiende actualmente el Principado llevan meses en Asturias y, en algunos casos, incluso más de un año, y defendió que están «absolutamente integrados». También incidió en que permanecen acompañados por educadores durante las veinticuatro horas del día.

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La responsable autonómica cifró en 147 los menores acogidos actualmente en Asturias, repartidos entre distintos recursos, y aseguró que su convivencia se desarrolla con normalidad. Al referirse específicamente a La Florida, confirmó que el inmueble figura entre las posibilidades que se están valorando, aunque remarcó que todavía no existe una decisión definitiva sobre dónde se habilitarán las nuevas plazas.