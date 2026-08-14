La madre que sustrajo a su hija tutelada de cinco años en Oviedo alega ansiedad para salir de la cárcel

La madre de la niña de cinco años tutelada por el Principado que fue sustraída durante una visita en un punto de encuentro familiar de Oviedo el 30 de abril alega que huyó con la menor por la ansiedad que le provocó saber que se había iniciado «de oficio y sin aviso previo» un proceso de adopción, según sostiene su defensa, que ha recurrido su ingreso en prisión provisional y sin fianza. El abogado de la mujer, José Manuel Álvarez Sánchez, apunta a la falta de formación y el desconocimiento de los procedimientos administrativos llevaron tanto a la madre como al padre de la pequeña a pensar que aquella visita podía ser la última que tendrían con su hija. «En ese momento desconocían completamente que el proceso de adopción se podía recurrir y eso afectó a su comportamiento», explica Cristina Soria, portavoz de la familia de la arrestada.

La mujer permanece en prisión provisional desde el pasado domingo por decisión judicial, después de que la Fiscalía apreciara riesgo de fuga ante la pena a la que podría enfrentarse por la sustracción de la menor. Su defensa presentó el lunes un recurso contra el encarcelamiento y espera una respuesta judicial en los próximos días o semanas. «También estamos trabajando para que se reconozca la tutela de la menor a otros miembros de la familia y se pare el proceso de adopción», añade Soria.

La progenitora fue detenida el pasado viernes en un asentamiento próximo al polígono de Silvota, en Llanera, durante un amplio dispositivo de la Policía Nacional desplegado para localizar a la niña, desaparecida desde el 30 de abril. La menor fue encontrada junto a su madre y un hermano adolescente, después de más de tres meses de búsqueda. La operación movilizó a decenas de agentes, un helicóptero y drones y permitió poner a la pequeña bajo protección.

Durante los meses de huida, la familia fue cambiando de ubicación para dificultar su localización. Según la información facilitada por el entorno de la mujer, llegaron a permanecer durante tres días en Bilbao y posteriormente se ocultaron durante un tiempo en La Sierra de Granda, en Siero, donde semanas antes había sido detenido el padre de la menor. En aquella intervención, sin embargo, los investigadores no lograron localizar ni a la niña ni a su madre.

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La pequeña llevaba alrededor de dieciocho meses viviendo con una familia de acogida en Oviedo antes de desaparecer durante una visita con sus progenitores. La defensa mantiene que los padres actuaron convencidos de que iban a perder definitivamente el contacto con su hija y ahora trata de que se revise la situación administrativa de la menor y se frene el procedimiento de adopción.