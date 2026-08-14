La oposición a la Policía Local de Oviedo deja 163 aspirantes tras la primera criba

Las oposiciones por conseguir una de las 32 plazas de agente de la Policía Local de Oviedo se estrecha tras el primer examen. Un total de 163 aspirantes han superado la prueba inicial del proceso selectivo, celebrada hace unos días en el Palacio de Congresos y Exposiciones y continúan adelante en una convocatoria que permitirá cubrir puestos correspondientes a las ofertas de empleo público de 2019, 2020 y 2022.

La primera criba ha sido importante. De los 631 aspirantes que formalizaron su inscripción, finalmente fueron 402 los que se presentaron al examen, celebrado a las cinco de la tarde en el edificio Calatrava. Tras la corrección, solo algo más de cuatro de cada diez consiguieron la puntuación necesaria para seguir optando a una plaza. Los otros 239 candidatos que realizaron la prueba quedan fuera del proceso.

El número de aprobados responde además al sistema establecido por el tribunal para determinar el corte. Las bases fijaban como referencia mantener cinco aspirantes por cada una de las plazas convocadas, lo que situaba inicialmente el límite en los 160 mejores resultados. Sin embargo, los empates en la puntuación mínima hicieron que la lista definitiva se ampliase hasta los 163 candidatos que ahora avanzan a la siguiente fase.

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La oposición constituye una de las vías con las que el Ayuntamiento pretende hacer frente a las vacantes acumuladas en la plantilla de la Policía Local. Los 32 nuevos agentes que salgan del proceso permitirán reforzar un cuerpo que durante los últimos años ha sufrido bajas por jubilaciones y otras salidas, en un momento en el que el Consistorio busca recuperar efectivos.