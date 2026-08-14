El PSOE pide recuperar la historia de la antigua traída de agua y del tren minero en la Pista Filandesa de Oviedo

El grupo municipal socialista pide poner en valor la historia de la antigua traída de agua y del tren minero que en su día discurrieron por la Pista Filandesa, a través de una “pequeña restauración” y la instalación de paneles informativos. Así lo ha registrado hoy su portavoz, Carlos Llaneza, de cara a la próxima Comisión de Urbanismo, Infraestructuras y Servicios Básicos. “Una pequeña actuación que sin duda daría un valor añadido a este paseo tan popular entre los ovetenses”, señala.

Esta recuperación, sugiere el grupo socialista, podría llevarse a cabo por medio de la restauración de los tramos que quedan de las cañerías del agua. También proponen la incorporación de paneles informativos “a través de códigos QR que enlacen la información sobre la historia del agua y de la minería de hierro tan vinculada al Naranco”, señala el edil socialista. “Hasta se podrían hacer recreaciones con inteligencia artificial de cómo era”, añade.

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“El paseo Valdeflora atesora mucha y muy interesante historia que, tal vez, los caminantes que lo transitan desconocen”, expuso Llaneza. Una historia que se remonta a 1599 y que se prolongó hasta 1875, cuando el agua de la fuente de Fitoria, apunta, “era trasladada por un muro que aún se conserva parcialmente en la orilla de la pista, que llegaba hasta el Oculto de los Pilares y de ahí hasta la Puerta Nueva, lo que hoy es la calle Magdalena”. Posteriormente, “desde 1880 hasta 1915 la fábrica de Mieres estuvo obteniendo mineral de hierro del Naranco que era transportado en un tren minero, por lo que actualmente es el paseo de la pista, por una serie de planos inclinados, y llegaba hasta la estación del norte”, afirma el edil.