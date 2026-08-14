Refuerzo de los buses en Oviedo con motivo del primer partido de liga

Con motivo del partido de fútbol Real Oviedo-Granada que se disputará el próximo sábado 15 de agosto a las 19.00 horas. El servicio de transportes urbanos presenta nuevos itinerarios en las líneas C2, E2, F2 y H2 con el objetivo de llegar al campo a las 18.30.

La línea C2 con salida desde Lugones a las 17.45 seguirá el recorrido habitual, sin parar en el Huca, hasta la parada Flores Estrada. Una vez allí, tomarán el desvío hacia la plaza de toros, realizarán una parada más en Fuertes Acevedo hasta llegar al Estadio Carlos Tartiere.

Con respecto a la línea E2, saldrá a las 17.50 horas de La Monxina siguiendo el trazado habitual hasta Uría Sur, tomando desde esa parada un nuevo recorrido que pasa por Plaza América, Silla del Rey, Plaza Toros, Fuertes Acevedo hasta llegar al feudo oviedista.

En cuanto a la línea F2, su recorrido sufre unas modificaciones considerables. Comenzará su recorrido a las 17.50 desde la parada Alonso de Proaza, pasando por Vetusta y Purita de la Riva, llegando a las 18.00 horas a Julián Cañedo. Desde ahí continuará un recorrido que pasa por Otero, Velasquita Giraldez I y II, San Lazaro, Padre Suarez I y II, Castañaga, Campomanes 26, González Besada, Plaza La Paz, Florez Estrada, Plaza Toros, Fuertes Acevedo, finalizando en el Tartiere.

Por último, la línea H2 empezará en Granda, a la altura de Muebles Martin a las 17.55 horas, siguiendo su trazado habitual hasta la parada Plaza de Toros, siguiendo por Fuertes Acevedo, llegando al Carlos Tartiere.

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Al finalizar el encuentro, se seguirá el mismo recorrido de vuelta en todas las líneas.