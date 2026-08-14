Esta es la variedad arbórea que toma hoy el relevo en Oviedo al laurel que cedió en Palacio Valdés

Una de las jardineras más céntricas de la ciudad tiene nuevo inquilino desde el día de hoy. Se trata del nuevo árbol, un roble, que ocupará el crisol de vías que confluyen ante el edificio de La Jirafa, en la calle Palacio Valdés. El ejemplar, que mide entre ocho y diez metros, tomará el relevo del distintivo laurel, talado por seguridad en el mes de mayo tras ceder y partirse una de sus más grandes ramas en pleno día de la Ascensión.

Los trabajos, que impulsa Planeamiento y Medio Ambiente, arrancaron en la jornada de ayer con la adecuación de la profunda jardinera donde el espécimen hundirá sus raíces y que se culmina hoy con la ubicación del ejemplar, los efectúa Adrián Argüelles Alonso por un precio de 8.800 euros IVA incluido.

Según explicó el concejal responsable del área, Nacho Cuesta, el replantado de esta unidad de roble responde a la intención de "potenciar el valor histórico y social" de esta céntrica zona peatonal con un árbol de una variedad de "reconocido simbolismo" para la ciudad, al compartir parentela con el más icónico árbol local, como es el Carbayón.

Tras decaer el anterior ejemplar en mayo, el gobierno local se "comprometió a replantar en el menor tiempo posible" otro árbol que dé valor añadido a la zona.