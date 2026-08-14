Vox exige al Principado la paralización inmediata del centro de menores en La Florida

La portavoz del grupo parlamentario Vox, Carolina López, exige al Principado la paralización del centro de menores tutelados en La Florida. Lo hace después de que la consejera de Salud, Concepción Saavedra, confirmara el pasado jueves que el barrio ovetense es una de las ubicaciones que valoran para instalar el centro.

Desde el partido, denuncian la contradicción de destinar recursos públicos para ubicar a menores extranjeros no acompañados mientras existen graves carencias por parte del Ejecutivo regional en la atención a los asturianos. "Hay familias que no llegan a fin de mes, familias sin techo donde vivir, personas mayores sin acceso a una residencia o miles de asturianos esperando en la sanidad pública”. Además, López enfatizó que “la prioridad absoluta de la administración tiene que ser garantizar la seguridad y el bienestar de los asturianos”.

Además, exigió al Principado conocer “el número de menas que acogerán, el coste que supondrá para las arcas asturianas, qué otras ubicaciones se están barajando en la región y si se van a realizar de forma sistemática y rigurosa las pruebas de determinación de edad”. López concluyó reafirmando la postura de la formación: “En Vox lo tenemos muy claro: si de verdad son menores, deben estar con sus padres en sus países de origen; y si no son menores, billete de vuelta”.