El gran pulmón verde de Oviedo a examen: cientos de árboles serán supervisados a fondo por seguridad

El Campo San Francisco continúa su relevo generacional. Cinco ejemplares han sido retirados en lo que va de año —dos castaños de Indias del paseo del Bombé, dos chopos del Paseo de los Álamos y un carpe seco— mientras la concejalía de Servicios Básicos, dirigida por José Ramón Pando, lo ha repoblado con quince ejemplares y prepara una nueva inspección a fondo de los árboles para localizar los que están en riesgo de caer. El dispositivo se ha reforzado con revisiones, podas y tomografías, y se completa con una modificación del sistema de riego para evitar que el agua favorezca su pudrición.

La cifra de cinco retiradas ofrece la fotografía más reciente del estado del arbolado, aunque no equivale al número de árboles considerados peligrosos: un informe elaborado por el área municipal no establece una cifra global de ejemplares comprometidos. Lo que sí recoge es la decisión de realizar, entre los 950 árboles del parque, una nueva inspección para localizar los que presentan mayor nivel de riesgo y someterlos al criterio de un arboricultor.

Dos de las retiradas de este año fueron en el Bombé. Se trata de dos castaños de Indias: uno cayó durante un temporal y el otro estaba seco. Ambos fueron repuestos inmediatamente. En el paseo de los Álamos, los chopos números 93 y 94 fueron retirados de forma controlada después de que los informes y las tomografías determinaran un elevado riesgo potencial, especialmente por encontrarse junto a zonas de tránsito.

El quinto fue un carpe situado frente al Palomar, que estaba seco. En su lugar se plantó un cerezo japonés. El informe recoge además otras incorporaciones de 2026: dos cerezos ornamentales junto a la tirolina del Bombé y un arce noruego al lado de La Fuentona.

Estas plantaciones se suman a la renovación del arbolado que el Ayuntamiento culminó en primavera. Entre marzo y mayo se incorporaron quince nuevos árboles al Campo, para garantizar la diversidad y continuidad parque. La selección incluyó ginkgos, liquidámbares, carpes, olmos, cerezos, robles y un arce Leopoldii.

El invierno dejó además una advertencia. Tras varios episodios meteorológicos adversos, los operarios retiraron en febrero ramas secas y tronchadas en la totalidad del Campo. Desde entonces se han realizado nuevas actuaciones, entre ellas la poda de la alineación de tilos de la calle Toreno, con retirada de ramas secas o con pudrición extendida.

También se está actuando sobre el riego. La empresa de mantenimiento está sustituyendo los antiguos aspersores por modelos que permiten una distribución más homogénea y una gota más fina. Además, se están reorientando para que el agua no golpee directamente los troncos, con el propósito de reducir la humedad y las condiciones que favorecen la pudrición.

La vigilancia viene de años atrás. En 2024, un primer informe analizó treinta ejemplares y acabó con la tala de diez por sequedad, decrepitud, pudriciones, grandes oquedades o riesgo de caída. Además se retiraron otros tres árboles que no figuraban en aquel estudio. En 2025 se incorporó un arboricultor especializado para revisar los ejemplares considerados más peligrosos del Campo.

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El parque afronta así un relevo gradual: pierde árboles veteranos por enfermedad, sequedad o riesgo, pero incorpora nuevos ejemplares y mantiene bajo vigilancia los que todavía pueden conservarse. La prioridad ahora es compatibilizar seguridad y continuidad del patrimonio vegetal.