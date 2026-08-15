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Mina Longo pregonará las recuperadas fiestas de esta localidad de Oviedo

La celebración tendrá lugar los días 7 y 8 de septiembre, coincidiendo con Nuestra Señora de Covadonga

Mina Longo.

Mina Longo. / Marcos León / LNE

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Rosalía Agudín

Rosalía Agudín

Caces recuperará los próximos 7 y 8 de septiembre sus tradicionales fiestas después de más de diez años sin celebrarse. La localidad volverá a reunirse en torno a una cita muy esperada por los vecinos y que coincidirá con la festividad de Nuestra Señora de Covadonga.

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La encargada de abrir oficialmente los festejos será Mina Longo, elegida pregonera de esta esperada edición. El programa incluirá actividades pensadas para todos los públicos y buscará recuperar el ambiente de convivencia que durante décadas caracterizó estas celebraciones.

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La organización ultima ya los preparativos para que el regreso de las fiestas se convierta en un punto de encuentro para residentes, familiares y visitantes. Caces recuperará así una de sus tradiciones más queridas y devolverá esta señalada celebración al calendario local.

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