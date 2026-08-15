Mina Longo pregonará las recuperadas fiestas de esta localidad de Oviedo

Caces recuperará los próximos 7 y 8 de septiembre sus tradicionales fiestas después de más de diez años sin celebrarse. La localidad volverá a reunirse en torno a una cita muy esperada por los vecinos y que coincidirá con la festividad de Nuestra Señora de Covadonga.

La encargada de abrir oficialmente los festejos será Mina Longo, elegida pregonera de esta esperada edición. El programa incluirá actividades pensadas para todos los públicos y buscará recuperar el ambiente de convivencia que durante décadas caracterizó estas celebraciones.

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La organización ultima ya los preparativos para que el regreso de las fiestas se convierta en un punto de encuentro para residentes, familiares y visitantes. Caces recuperará así una de sus tradiciones más queridas y devolverá esta señalada celebración al calendario local.