El nuevo plan general de Oviedo pone el foco en 13.500 viviendas y en integrar el Naranco con la ciudad

El nuevo Plan General de Ordenación (PGO) tendrá entre sus principales objetivos atraer inversión, facilitar el acceso a la vivienda y conseguir una transición armónica entre el entorno natural y la trama urbana. Estas son las tres grandes líneas que el segundo teniente de alcalde, Nacho Cuesta, destaca de la propuesta presentada por el estudio liderado por el galardonado arquitecto y urbanista José María Ezquiaga, que diseñará el futuro modelo urbanístico del municipio. En esa búsqueda de un crecimiento más equilibrado tendrá un protagonismo especial el monte Naranco, cuya ponderación es uno de los aspectos que el Ayuntamiento considera más relevantes de la propuesta.

El concejal de Planeamiento Urbanístico pone el énfasis en las propuestas para las diferentes y amplias infraestructuras verdes, la sostenibilidad, el patrimonio y el urbanismo de proximidad, como piezas fundamentales para conseguir que el desarrollo urbano no se produzca de espaldas al paisaje y permita una transición más armónica entre los espacios naturales y la zona urbana. «Se ha seleccionado a una firma que es una garantía para construir un municipio más sostenible, con mayor capacidad para atraer inversión y que ofrezca mayores facilidades para acceder a una vivienda». También ensalza la experiencia con la que este estudio aterriza en la capital asturiana porque es uno de los «más prestigiosos de nuestro país, cuyos trabajos e innumerables galardones nacionales e internacionales así lo avalan». Sin ir más lejos, Ezquiaga dirigió el Proyecto Estratégico Madrid Centro, galardonado con el primer Premio Europeo de Planificación Urbana y Regional, el máximo reconocimiento europeo en esta materia, convocado por el Consejo Europeo de Urbanistas.

Uno de los grandes retos a nivel local será desbloquear ámbitos que llevan años sin desarrollarse, en un momento marcado por el incremento de los precios de venta y alquiler de la vivienda. Para ello, la propuesta plantea una revisión profunda tanto de los suelos urbanos no consolidados como urbanizables, sean prioritarios o no, con la intención de detectar los obstáculos que han impedido que numerosos sectores previstos en el actual PGO llegasen a materializarse. En este sentido, Cuesta pone el foco en las posibilidades de desarrollo de Ciudad Naranco, La Corredoria, La Tenderina o San Claudio, ámbitos llamados a desempeñar un papel importante en el crecimiento residencial de Oviedo. «El objetivo es que esos terrenos resulten viables técnica y financieramente hablando, contribuyendo de esta forma a la dinamización del sector inmobiliario en el actual contexto de demanda de nuevas viviendas, sobre todo para la población joven». El Ayuntamiento calcula que el municipio dispone de capacidad para construir alrededor de 13.500 viviendas en los próximos años si consigue desbloquear suelos que actualmente permanecen paralizados.

Otro de los ámbitos que tendrá un papel destacado será el Oviedo Antiguo. El Ayuntamiento ha valorado especialmente las ideas planteadas para continuar con la revitalización del casco histórico y evitar que la protección del patrimonio termine convirtiéndose en un obstáculo para mantener los edificios en uso. Entre las propuestas figura analizar las actividades que pueden desarrollarse en los inmuebles catalogados, buscando fórmulas compatibles con su conservación que permitan garantizar su ocupación, mantenimiento y pervivencia a largo plazo.

La elaboración del nuevo PGO irá además acompañada de la modificación del Catálogo de Edificios y Elementos de Interés. El Ayuntamiento pretende incorporar nuevos elementos protegidos, desde bienes declarados de interés hasta elementos etnográficos o sistemas naturales, y actualizar un documento que también necesita adaptarse a los cambios producidos durante las últimas décadas.

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Continuación de los trabajos

Cuesta recuerda que el nuevo contrato permitirá continuar los trabajos iniciados en el mandato anterior, pero ampliando el alcance de la revisión. El planeamiento deberá adaptarse, además, a la abundante normativa sectorial aprobada durante los últimos veinte años, una circunstancia que ha hecho cada vez más compleja la gestión urbanística del municipio. La intención del gobierno local es que el resultado sea una herramienta capaz de ordenar el crecimiento de Oviedo durante las próximas décadas y, al mismo tiempo, dar respuesta a problemas inmediatos como la falta de vivienda, la recuperación de ámbitos pendientes de desarrollo y la integración de la ciudad con su entorno natural.