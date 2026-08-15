Oviedo celebra su día en la Feria de Muestras con la candidatura cultural de 2031 como protagonista

La Feria Internacional de Muestras de Asturias (Fidma) celebrará este domingo el Día de Oviedo, una jornada en la que la capital asturiana volverá a tener un protagonismo especial dentro de la programación del certamen gijonés. El Alcalde, Alfredo Canteli, será recibido a las once de la mañana por su homóloga de Gijón, Carmen Moriyón, a las puertas del recinto ferial. Desde allí, ambas delegaciones se desplazarán hasta el estand de Oviedo para participar en el acto institucional previsto con motivo de la jornada.

El espacio de la capital asturiana está dedicado este año a la candidatura de Oviedo a Capital Europea de la Cultura en 2031, uno de los principales proyectos en los que trabaja actualmente el Ayuntamiento. El stand ha servido durante estas dos semanas para promocionar la candidatura entre los miles de visitantes que han pasado por la feria y para acercar algunos de los conceptos con los que la ciudad quiere identificarse. Entre los elementos que han despertado mayor interés se encuentran los mensajes que los propios asistentes han ido dejando para explicar qué significa para ellos la «amabilidá», uno de los ejes utilizados en la presentación de la propuesta ovetense.

El acto institucional permitirá además reforzar la presencia de Oviedo en una de las principales citas comerciales y empresariales del verano asturiano. La representación municipal aprovechará la jornada para mantener el contacto con diferentes firmas y entidades vinculadas a la ciudad que participan en la feria, además de conocer la valoración que realizan de su presencia en el recinto durante las últimas semanas.

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Como colofón a la visita, los representantes de la Corporación municipal recorrerán varios de los estands gestionados por empresas con sede en la capital asturiana. La intención es saludar a sus responsables y conocer de primera mano cómo se ha desarrollado para ellos esta edición de la Fidma, tanto desde el punto de vista de la actividad comercial como de la promoción de sus productos y servicios. La jornada servirá así para combinar la vertiente institucional con el respaldo al tejido empresarial ovetense presente en el certamen.