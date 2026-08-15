El PSOE de Oviedo pide restringir el tráfico en la cima del Naranco durante los fines de semana y el verano
«No sólo se evitaría colapsar la zona, sino que favorecería el disfrute de la cima para todas y todos los visitantes con mayor tranquilidad y seguridad», argumenta Carlos Llaneza
El PSOE de Oviedo reclama al Ayuntamiento que restrinja el acceso de vehículos al pequeño aparcamiento situado junto al monumento del Sagrado Corazón, en el Pico Paisano, durante los meses de verano, los fines de semana y los puentes festivos, salvo para los vehículos que transporten a personas con movilidad reducida. El portavoz municipal socialista, Carlos Fernández Llaneza, sostiene que la medida permitiría evitar la saturación de la cima y mejorar la seguridad de peatones y ciclistas, y plantea además instalar más papeleras ante la acumulación de residuos en el entorno.
Fernández Llaneza ha registrado dos ruegos para la próxima Comisión de Urbanismo, Infraestructuras y Servicios Básicos con estas dos peticiones. En el caso del tráfico, el edil considera que no tiene sentido permitir que los coches lleguen hasta la misma cima cuando existe un estacionamiento a apenas un centenar de metros. Su propuesta pasa por cerrar al tráfico el pequeño aparcamiento durante los periodos de mayor afluencia y reservar el acceso a quienes viajen con personas con movilidad reducida.
El portavoz socialista sostiene que la medida contribuiría a ordenar un espacio que soporta una elevada afluencia de visitantes, especialmente durante el periodo estival. La llegada de vehículos hasta el Pico Paisano, señala, provoca en ocasiones situaciones de conflicto entre conductores, además de estacionamientos en los arcenes que pueden comprometer la seguridad de quienes recorren la zona a pie o en bicicleta.
«No sólo se evitaría colapsar la zona, sino que favorecería el disfrute de la cima para todas y todos los visitantes con mayor tranquilidad y seguridad», argumenta Fernández Llaneza, que considera necesario adaptar la gestión del entorno al incremento de visitantes.
La segunda petición del PSOE se refiere a la limpieza. El concejal reclama la colocación de más papeleras en la cima del Naranco, donde, según denuncia, únicamente existen dos recipientes de pequeño tamaño. «Se desbordan de basura» y, debido al viento habitual en la zona, los residuos terminan dispersándose por el entorno, sostiene.
Fernández Llaneza considera que el Pico Paisano es un espacio que requiere un mayor cuidado por su valor como lugar de visita y disfrute. A su juicio, reforzar la dotación de papeleras contribuiría a mantener limpia la cima y a evitar una imagen que considera impropia de uno de los principales puntos de atracción del Naranco.
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