La reconocida pediatra (y nacida en Oviedo) que pregonará las fiestas del Centro Asturiano

La pediatra, escritora y divulgadora científica Lucía Galán Bertrand, conocida popularmente como «Lucía, mi pediatra», será la pregonera de las fiestas de Nuestra Señora de Covadonga del Centro Asturiano de Oviedo, que se celebrarán este año entre el 2 y el 8 de septiembre. Su intervención abrirá una semana de intensa actividad en las instalaciones del Naranco, con un programa en el que volverán a combinarse deporte, cultura, gastronomía, música y propuestas dirigidas al público infantil. La sección de natación será en esta ocasión la encargada de portar la antorcha desde San Miguel de Lillo hasta las instalaciones de la entidad. La recepción de los deportistas y de la llama olímpica se desarrollará junto a la escultura «Amor al Deporte» y contará con la participación de la Banda de Gaitas del Centro Asturiano. Durante la ceremonia se interpretará además el himno de Asturias, antes de dar paso al acto encargado de abrir formalmente las celebraciones.

Será entonces cuando la popular divulgadora sanitaria tome la palabra para pronunciar el pregón. Su intervención se convertirá en uno de los principales reclamos de la jornada inaugural y precederá a otro de los momentos destacados del programa: la entrega de los títulos de ‘Jóvenes del Año’. Los reconocimientos recaerán este año en Carmen Pastor Rodríguez, perteneciente a la sección de triatlón, y Carlos Olay González, de hockey.

La actividad cultural tendrá también presencia desde el primer día. Tras los actos institucionales se inaugurarán las exposiciones de pintura de María del Roxo y de fotografía de Glendor Fine Art Photography, que se incorporan a una programación pensada para ofrecer propuestas durante toda la semana y para públicos de distintas edades.

El miércoles será únicamente el punto de partida de siete días de celebraciones en los que las instalaciones del Naranco volverán a convertirse en uno de los principales puntos de encuentro para los socios de la entidad. El Centro Asturiano ha diseñado un programa en el que las competiciones deportivas y la miniolimpiada conservarán un peso destacado, pero convivirán con actuaciones musicales, actividades infantiles, iniciativas culturales y diferentes propuestas gastronómicas.

Precisamente la gastronomía volverá a ser una de las señas de identidad de estas fiestas. La entidad ya inició meses atrás la distribución entre sus socios de los vales para el tradicional bollo preñao y el vino, una de las estampas habituales de las celebraciones en honor de Nuestra Señora de Covadonga. También se mantiene la posibilidad de solicitar previamente bollos adaptados para personas celíacas, con el objetivo de facilitar que todos los socios puedan participar en una de las citas más arraigadas del programa.

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Las fiestas se prolongarán hasta el martes 8 de septiembre, festividad de Nuestra Señora de Covadonga y Día de Asturias, después de una semana en la que deporte, tradición y vida social volverán a darse la mano en el Centro Asturiano. La entidad afrontará así una nueva edición de una de sus celebraciones más importantes del año, que comenzará con la miniolimpiada, los primeros actos culturales y el pregón de una de las voces más conocidas de la divulgación sanitaria en España.