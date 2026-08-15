San Mateo lleva la música a dos emblemáticas plazas de Oviedo: esta es la programación

«Hoodoo Gurus», Tulsa, «Las Ninyas del Corro», «Holy Wave», Lorena Álvarez o David Van Bylen son algunos de los nombres más destacados de la programación musical que llevará los conciertos y las sesiones de DJ al corazón del Oviedo Antiguo. La oferta se repartirá entre las plazas de Porlier y el Paraguas con la programación «AlaPlaza», con propuestas que abarcan desde el rock, el indie, el hip hop, la electrónica o los ritmos latinos.

La plaza de Porlier será uno de los espacios con mayor actividad. Allí, la música servirá además para animar durante toda la jornada el recinto en el que estarán instaladas las nueve casetas de hostelería. Entre los nombres más conocidos destaca David Van Bylen, productor y DJ que ha ganado popularidad gracias a sus remezclas, mashups y sesiones en las que mezcla algunos de los grandes éxitos del indie y el pop. Actuará el sábado 19 a las 19 horas en una jornada que arrancará con «La Xarangana» y terminará con Pepe Reina. También tendrán protagonismo durante las fiestas Pablo Valdés, el viernes 11; «Los Gascones», el domingo 13; o «Mendezcatos», que estarán en Porlier el viernes 18. El día 20 será el turno de Fran Juesas.

El otro gran foco estará en «AlaPlaza», donde el principal nombre internacional será «Hoodoo Gurus», histórica banda australiana de rock que actuará el sábado 19. Un día antes pasarán por el escenario «Máquina» y «Sal del Coche», mientras que el cierre del domingo 20 estará protagonizado por «Holy Wave», formación estadounidense vinculada a la psicodelia, y «De Fem». Los conciertos los abrirán Tulsa y Rita Ojanguren el día 11 y cinco jornadas más tarde será el turno de «Las Ninyas del Corro», dúo de hip hop que ha logrado una notable repercusión entre el público más joven y que compartirá jornada con Albino.

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Por «AlaPlaza» desfilarán además Lorena Álvarez, «The Bogums», «Aurora Roja», «Las Petunias», «Sedientos de Cumbia», Kate Clover y Pete Molinari, entre otros. Las actuaciones se desarrollarán entre las 20 y la 1 de la madrugada.