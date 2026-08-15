El telar de Paz Mesa convierte las algas en un tejido sostenible, la artesana de Las Regueras experimenta con el ocle en un proyecto innovador

En un pequeño taller en Las Regueras la tradición artesana se encuentra con la innovación para crear una nueva linea textil elaborada con un recurso ligado históricamente al territorio: las algas. A partir del ocle procedente de la industria cosmética, la artesana Paz Mesa ha desarrollado nuevas piezas que demuestran que la artesanía es un campo capaz de experimentar con nuevos materiales, procesos y formas de elaboración.

En Asturias, las algas han formado parte de la actividad tradicional de las zonas costeras, donde tradicionalmente se empleaban para abonar las tierras. Recuperar ese vínculo y trasladar el uso del ocle al ámbito textil supone, para Mesa, "ser más sostenible, no solo no generar residuos sino incluso reutilizar los residuos de otras empresas". "La artesanía", añade, "siempre ha estado vinculada a los recursos de cada lugar y siempre trabajó bajo una premisa muy alta de sostenibilidad".

El primer gran desafío para trabajar con el ocle en el taller fue técnico. Las fibras de algas eran un material desconocido y había que descubrir cómo reaccionarían ante los diferentes procesos textiles. Antes de llegar al telar, los hilos tuvieron que pasar por la tintorería natural, un procedimiento que implica cocciones prolongadas y el uso de tintes de origen vegetal.

Por fortuna, las fibras respondieron de una manera muy similar a otros materiales vegetales de origen celulósico, como el lino, el cáñamo o el algodón. Tanto el comportamiento de las algas durante el proceso, como el resultado final de las prendas, permitió comprobar que son una excelente alternativa biodegradable.

La clave de la artesanía está en conservar el conocimiento del oficio y, al mismo tiempo, adaptarlo a las necesidades y posibilidades de la sociedad actual. Eso es lo que se lleva haciendo toda la vida, explica Paz Mesa: "Siempre estamos evolucionando conforme a la sociedad, incluso pensando en un futuro, siempre con vistas hacia el largo plazo". Tecnología 3D, impresión 3D, técnicas y materiales innovadores… son solo algunos de los ejemplos.

En el caso de las algas, además, la innovación está estrechamente relacionada con la economía circular. La materia prima procede de restos utilizados previamente por la industria cosmética. El resultado es un material de origen biológico que permite prolongar el ciclo de vida de un recurso y convertirlo nuevamente en un objeto útil, capaz incluso de entrar en contacto directo con la piel.

Las algas no son el único campo de experimentación. Esta artesana afincada en Las Regueras trabaja también con lana de oveja Xalda, una raza autóctona asturiana. En otro de sus proyectos más recientes, colaboró con el cuchillero Juan Carlos Quintana, de Taramundi, para incorporar un tejido elaborado con esta lana a una pieza de cuchillería. Esta experiencia abre la puerta otras formas de innovación, que no depende exclusivamente de encontrar materiales nuevos, sino que también puede surgir al trasladar un material tradicional a un ámbito diferente.

El telar

El proyecto lleva ya cuatro años de recorrido, aunque Paz Mesa acumulaba una década de estudios previos. Durante buena parte de ese proceso, la artesana compaginó ese aprendizaje con su trabajo en la administración. A la hora de dar el paso de dedicarse a la artesanía a tiempo completo, el objetivo era también transformar la relación con el lugar donde vive: no solo residir en un pueblo, sino trabajar desde él y aportar al propio territorio.

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Ahora Paz Mesa afronta el futuro de su taller desde la experimentación. Frente a la imagen de la artesanía como una actividad asociada exclusivamente a las generaciones pasadas, reivindica un sector capaz de incorporar tecnología y nuevos conocimientos como demuestra su trabajo con las algas.