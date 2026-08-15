"Toros en Oviedo": el grito de una peña taurina durante la feria de Gijón
Los aficionados trasladaron su reivindicación al coso gijonés mientras el Ayuntamiento avanza en la rehabilitación de la plaza ovetense, aunque descarta recuperar los festejos taurinos
El grito de «toros en Oviedo» se escuchó durante la corrida taurina celebrada este sábado en Gijón con Morante de la Puebla, José María Manzanares y Pablo Aguado. Los integrantes de la Peña Taurina El León de Judá aprovecharon el festejo para reivindicar la recuperación de la actividad taurina en la capital asturiana.
La reclamación se produce mientras la plaza de toros de Oviedo permanece cerrada y en estado de ruina. El deterioro del edificio impide desde hace años la celebración de cualquier tipo de actividad mientras el Ayuntamiento impulsa los trámites necesarios para afrontar su rehabilitación. El gobierno municipal su intención de recuperar el inmueble y garantizar su conservación, pero descarta que el recinto vuelva a albergar corridas de toros. Los planes municipales pasan por un espacio multiuosos una vez que se acometan las obras necesarias para asegurar su estructura y devolverlo a la actividad.
Esta postura no ha frenado las demandas de los aficionados taurinos, que continúan reclamando que la rehabilitación permita recuperar también los festejos. La Peña El León de Judá trasladó esta reivindicación hasta Gijón, donde su grito se convirtió en una llamada para que Oviedo vuelva a formar parte del circuito taurino asturiano.
Suscríbete para seguir leyendo
- Un negociador de la Policía Nacional evita que un hombre se arroje desde un decimoquinto piso en Oviedo
- Oviedo estrena carbayón de 60 años y doce metros de alto en pleno centro: así fue la espectacular plantación del ejemplar
- La Consejería de Salud cifra en 25 el número de personas afectadas por el brote de salmonelosis en un local de Oviedo
- Hallan el cadáver de un hombre flotando en el río Nora, cerca de Trubia
- El Principado valora un barrio de Oviedo para acoger a menores 'absolutamente integrados' y acompañados las 24 horas
- Los vecinos de La Florida se concentran contra los planes del Principado para instalar un centro de menores tutelados en el barrio
- Los dos barrios de Oviedo que celebran el inicio de la recuperación de su unión peatonal histórica, actualmente en ruinas
- Alarma en Oviedo por un incendio en una sidrería del Gran Bulevar El Vasco: clausurados por prevención el supermercado, bazar y gimnasio del complejo