"Toros en Oviedo": el grito de una peña taurina durante la feria de Gijón

El grito de «toros en Oviedo» se escuchó durante la corrida taurina celebrada este sábado en Gijón con Morante de la Puebla, José María Manzanares y Pablo Aguado. Los integrantes de la Peña Taurina El León de Judá aprovecharon el festejo para reivindicar la recuperación de la actividad taurina en la capital asturiana.

La reclamación se produce mientras la plaza de toros de Oviedo permanece cerrada y en estado de ruina. El deterioro del edificio impide desde hace años la celebración de cualquier tipo de actividad mientras el Ayuntamiento impulsa los trámites necesarios para afrontar su rehabilitación. El gobierno municipal su intención de recuperar el inmueble y garantizar su conservación, pero descarta que el recinto vuelva a albergar corridas de toros. Los planes municipales pasan por un espacio multiuosos una vez que se acometan las obras necesarias para asegurar su estructura y devolverlo a la actividad.

Noticias relacionadas

Esta postura no ha frenado las demandas de los aficionados taurinos, que continúan reclamando que la rehabilitación permita recuperar también los festejos. La Peña El León de Judá trasladó esta reivindicación hasta Gijón, donde su grito se convirtió en una llamada para que Oviedo vuelva a formar parte del circuito taurino asturiano.