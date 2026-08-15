Vox exige al Ayuntamiento de Oviedo que aclare el estado de quince proyectos financiados con fondos europeos y autonómicos

Vox quiere que el equipo de gobierno detalle en qué situación se encuentran quince proyectos municipales financiados con fondos europeos y autonómicos, cuáles continúan en ejecución durante este año y si el Ayuntamiento está cumpliendo los plazos necesarios para garantizar la recepción de las subvenciones. Así lo expuso la portavoz, Sonsoles Peralta, quien acaba de registrar diez preguntas y un ruego en la comisión de Economía, Interior y Contratación para reclamar información actualizada sobre unas actuaciones recogidas en la Memoria de la Oficina Presupuestaria de 2025. «Queremos saber qué proyectos continúan en ejecución durante 2026, cuáles han finalizado en 2025 y si se han cumplido los plazos establecidos para garantizar la recepción de las subvenciones».

La petición afecta a algunos de los principales proyectos desarrollados en los últimos años por el Ayuntamiento con financiación externa. El de mayor cuantía es el vinculado a la Zona de Bajas Emisiones, el impulso a la movilidad saludable y la digitalización del tráfico y del transporte, que recibió una subvención de 7,38 millones de euros.

También figura la primera fase de rehabilitación de Ventanielles y Guillén Lafuerza, con 4,37 millones; las infraestructuras necesarias para la recarga de los nuevos autobuses eléctricos, con 3,69 millones; la rehabilitación de las piscinas del Parque del Oeste, con 2,69 millones; y la digitalización del ciclo urbano del agua en la aglomeración del Nora, subvencionada con 2,79 millones.

Vox pide igualmente explicaciones sobre el proyecto ‘Oviedo, Origen del Camino’, dotado con 2,1 millones de euros; la digitalización y dinamización de las zonas comerciales mediante ‘Oviedo en Red’, con 1,8 millones; y la rehabilitación integral del edificio de Seguridad Ciudadana, que cuenta con 1,84 millones.

La relación se completa con el Centro de Operaciones de Ciberseguridad y las mejoras para el cumplimiento del Esquema Nacional de Seguridad, la recogida separada de biorresiduos, ‘Oviedo, ciudadanía digital’, el Portal Ciudadano 360, una Unidad de Orientación Profesional ligada al programa Aula Mentor, la adquisición de libros para las bibliotecas municipales y la creación de un Centro de Capacitación Digital. «Estamos hablando de proyectos que afectan a ámbitos tan importantes como la seguridad, la movilidad, la rehabilitación urbana, la digitalización, el comercio, el turismo, el medio ambiente y los servicios públicos. Por eso la ciudadanía tiene derecho a conocer su grado real de ejecución».

Las preguntas registradas pretenden determinar qué actuaciones fueron tramitadas por la Oficina Presupuestaria durante 2025 y cuáles lo han sido en 2026, cuáles están ya terminadas y, en estos casos, si el Consistorio presentó dentro de plazo la correspondiente justificación administrativa y financiera.

El grupo quiere conocer además el plazo de ejecución y la fecha límite de justificación de cada expediente, así como si los proyectos que permanecen pendientes disponen todavía de margen para ser terminados dentro del periodo exigido por las administraciones que concedieron las ayudas.

«Es imprescindible conocer no sólo cuánto dinero se ha concedido, sino también cuánto se ha ejecutado, cuánto se ha justificado y qué obligaciones reconocidas existen en cada expediente», afirma la portavoz.

Preguntas también por los 8,4 millones del PAI

Vox extiende sus peticiones de información al Plan de Actuación Integrado (PAI) presentado dentro de la convocatoria europea de Desarrollo Urbano Sostenible con cargo al fondo FEDER 2021-2027. Este programa dispone de 8,4 millones de euros de financiación y contempla diferentes intervenciones destinadas a transformar el municipio, mejorar la calidad de vida y favorecer la integración social y espacial de diferentes barrios, con un horizonte de ejecución que alcanza 2031.

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Peralta reclama conocer qué actuaciones vinculadas a este plan se han iniciado, tramitado o terminado durante 2025 y 2026, además de la cantidad que ya ha sido ejecutada, completada y justificada de esos 8,4 millones. «Pedimos una información completa, homogénea y verificable para que la Comisión y los vecinos de Oviedo puedan evaluar el cumplimiento de cada proyecto y el uso que se está haciendo de los fondos públicos», concluye Sonsoles Peralta.