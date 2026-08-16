El Alcalde de Oviedo reclama diálogo para el centro de menores de La Florida: "No se puede actuar al margen de los vecinos"

"No se puede actuar al margen de la comunidad". El Alcalde, Alfredo Canteli, resumió ayer su posición ante la posible apertura de un centro para menores extranjeros en el número 32 del paseo de La Florida, un asunto que considera "muy delicado" y cuya gestión, recordó, corresponde al Principado. El regidor defendió que cualquier decisión debe tener en cuenta a los vecinos y aseguró que desde el Consistorio están pendientes para prestarles todo el apoyo.

La posibilidad de habilitar este recurso ha generado una gran preocupación entre los residentes del barrio, que ya se han movilizado en dos ocasiones durante la pasada semana y han colocado diferente cartelería en sus viviendas oponiéndose a que los menores sean trasladados desde Avilés a este edificio. "Los vecinos saben que estamos ahí, pendientes de poder ayudar", señaló.

El objetivo del Principado es transformar tres pisos que anteriormente formaron parte de una residencia geriátrica en un recurso destinado a estos menores dentro de la reorganización de las plazas de acogida existentes en Asturias. La consejera de Salud, Concepción Saavedra, que ostenta de forma interina las competencias de Derechos Sociales y Bienestar, trató la pasada semana de rebajar la inquietud existente en el barrio diciendo que los jóvenes están "absolutamente integrados»"porque llevan meses en Asturias y, en algunos casos, incluso más de un año. También incidió en que permanecen acompañados por educadores durante las veinticuatro horas del día y que se estudian diferentes ubicaciones.

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Además, cifró en 147 los menores acogidos actualmente en Asturias, repartidos entre distintos recursos, y aseguró que su convivencia se desarrolla con normalidad.