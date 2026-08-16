La «amabilidá» de Oviedo conquista a miles de asturianos en la Feria de Muestras

Los alcaldes de Oviedo y Gijón son plenamente conscientes de que cuando miran en la misma dirección, Asturias gana. Alfredo Canteli y Carmen Moriyón aprovecharon la celebración del Día de Oviedo en la Feria Internacional de Muestras de Asturias (Fidma) para escenificar una vez más la buena sintonía que mantienen y convertirla en argumento a favor de la cooperación entre los dos principales municipios de la región. «Todo lo bueno que haya en Gijón es bueno para Oviedo y todo lo que haya bueno en Oviedo, es bueno para Gijón», resumió el primer edil carbayón. La regidora gijonesa recogió el guante diciendo que en su concejo «tiene y tendrá siempre un gran aliado». La complicidad terminó por sellarse con un brindis con sidra por la «amabilidá», el lema de la candidatura a Capital Europea de la Cultura en 2031.

Canteli centró buena parte de su intervención en ese objetivo, que por segundo verano ocupa un lugar protagonista en el stand de la capital asturiana. «Es un honor poder estar aquí un año más en vuestra compañía, disfrutando de la Feria de Muestras y defendiendo un proyecto de claro interés regional», arrancó. También sostuvo que basta con mirar «la pared y el suelo» para comprobar que el mensaje ha calado en la sociedad. Los miles de visitantes escribieron sus mensajes de qué es para ellos la «amabilidá» y ambos regidores no quisieron desaprovechar la ocasión. El edil carbayón la definió como convivencia; mientras que su homóloga gijonesa como unión es igual a fortaleza. «Hemos conseguido trasladar a miles de personas el mensaje de que estamos ante un proyecto fundamental para el futuro de Asturias», subrayó el primero.

A renglón seguido, resaltó que este lema está siendo «asumido por miles de asturianos como una propuesta propia, como una apuesta compartida por todos, para conseguir un título que llevaría a Oviedo y a Asturias a ser un referente cultural mundial». Y admitió que todavía «queda mucho por hacer», aunque aseguró que el trabajo avanza en la buena dirección. «Cada día estoy más convencido de que podemos conseguir este título», insistió. El 3 de diciembre se conocerá la decisión final por parte del jurado.

Una de las ventajas del proyecto carbayón a la capitalidad cultural es su dimensión regional. Canteli agradeció expresamente a Moriyón su respaldo y dejó claro que el programa cultural que se prepara para 2031 no tendrá a Oviedo como único escenario. «No me cuentan mucho, pero estoy seguro de que no solo la capital va a ser protagonista porque otros municipios van a estar presentes» y podrán vivir en directo actos y actividades vinculados a la candidatura. «El equipo está haciendo un gran trabajo y debe culminarlo, porque ellos, Oviedo y Asturias merecen este título», añadió.

El Alcalde introdujo también una de las notas más desenfadadas del acto al comparar el trabajo hecho con el mercado futbolístico del verano. «Mientras el Sporting y el Oviedo fichaban, nosotros fichamos a una persona que nos ayudara y estaba libre», comentó antes de mencionar a Javier Sáenz de Jubera y pedir un aplauso para él por haberse «volcado» con el proyecto.

Moriyón mostró el mismo tono de que la unión hace la fuerza. En su intervención felicitó a Oviedo por un pabellón que cumple cuatro años de presencia permanente en la FIDMA y defendió que la capital y Gijón comparten el objetivo de «fortalecer» la región: «Asturias que bien haría en fijarse más en sus ayuntamientos y menos que en cuestiones ajenas que poco mejoran la vida de los asturianos».

De igual forma, resaltó que las buenas relaciones entre ambos municipios dan lugar a la «estabilidad institucional» y comparten la «creencia firme de que las inversiones no esperan y que ambas ciudades competimos con otras de España». También agradeció personalmente a Canteli su visita y, sobre todo, su compromiso «no solo con Oviedo, sino con el futuro de Asturias». «Desde lo local podemos construir grandes cosas que redunden en el futuro de Asturias», concluyó.

El vicepresidente primero de la Cámara de Comercio de Gijón, Pedro López Ferrer, abundó precisamente en ese carácter compartido. Recordó que pocos escenarios resultan tan apropiados como la FIDMA para hablar de un proyecto de Asturias. Definió una de las grandes citas del verano como «patrimonio de los asturianos» y como punto de encuentro de toda la sociedad: «Ojalá que en la edición 70 celebremos que Oviedo sea Capital Europea de la Cultura».

Este acto institucional reunió a una amplia representación de la vida política, empresarial y social asturiana. Entre los asistentes estuvieron el también vicepresidente de la Cámara de Comercio de Gijón Juan Fonbella, César Suárez Junco, director general de Tierra Astur; Juan Carlos Rodríguez Ovejero, presidente de la Ópera de Oviedo; el presidente de Otea, Javier Martínez; la presidenta y el vicepresidente de la Asociación Española Contra el Cáncer, Yolanda Calero y Julio González Zapico, respectivamente, y el director de la Fidma, Álvaro Alonso. También acudieron las concejales ovetenses por el Partido Popular: Mario Arias, José Ramón Prado, Covadonga Díaz, María Velasco, Daniel Tarrio y Charo Suárez. Por el PSOE estuvieron Carlos Fernández Llaneza, Natalia Sánchez Santa Bárbara y Jorge García Monsalve. De Vox asistió su portavoz, Sonsoles Peralta, y por IU Cristina Pontón. También asistió la recién nombrada directora general de Turismo, Guiomar García.

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La Corporación gijonesa también estuvo representada por los ediles Jesús Martínez Salvador y Jorge González-Palacios.