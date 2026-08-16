Canteli arremete contra la declaración de zonas tensionadas en Oviedo: "La obsesión por intervenir la propiedad privada hay que cortarla"

El alcalde de Oviedo, Alfredo Canteli, reclamó esto domingo al Principado que frene la declaración de zonas tensionadas de vivienda en la ciudad y rechazó que el Gobierno autonómico intervenga sobre el mercado del alquiler, al considerar que el problema no está en los propietarios sino en la falta de vivienda pública. "No tiene razón de ser que el Principado se meta a gobernar a los ayuntamientos. Para eso estamos nosotros", afirmó durante su visita a la Feria Internacional de Muestras de Asturias (Fidma), con motivo del Día de Oviedo, en el que estuvo acompañado por la alcaldesa de Gijón, Carmen Moriyón, y otras autoridades. Canteli defendió además que Oviedo atraviesa un momento "excepcionalmente" bueno desde el punto de vista turístico y reclamó al presidente del Principado, Adrián Barbón, que exija al Gobierno central el cumplimiento de su compromiso de construir vivienda.

"Espero que sí, creo que sí, pero vamos a ver si lo paramos antes", respondió Canteli al ser preguntado por la posibilidad de que Oviedo sea declarada zona tensionada. El alcalde vinculó su rechazo a la intervención sobre los alquileres con el buen momento turístico que, a su juicio, atraviesa la capital. "Oviedo está funcionando muy bien turísticamente, muy bien, o yo diría que excepcionalmente bien, mejor que nunca", sostuvo.

Canteli cuestionó especialmente la intervención sobre la propiedad privada. "Creo que esa obsesión por intervenir la propiedad privada hay que cortarla", manifestó. Y planteó una defensa de los propietarios de viviendas que ponen sus inmuebles en alquiler: "Si tiene un piso, cobrará por ahí todo lo que pueda. ¿Qué hacemos? Eso es algo muy fácil".

Frente a las medidas de regulación del mercado, el alcalde situó el origen del problema en la insuficiente construcción de vivienda pública. Para respaldar su argumento, recordó el compromiso anunciado por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de construir 200.000 viviendas al año. "Prometió 200.000 viviendas al año hace cuatro o cinco años. ¿Dónde están? Eso significaría un millón de viviendas hechas en España", afirmó Canteli, que añadió que el plazo comprometido "se acabó hace unas cien semanas".

"El problema no somos nosotros. No somos los propietarios de un piso en la zona antigua de la capital. El problema es que no se hace vivienda pública", insistió. El alcalde reclamó así una actuación coordinada de las administraciones y dirigió su mensaje directamente al presidente asturiano: "Espero que toda esta gente, que además son de izquierdas, exijan al presidente del Principado que gobierne, al presidente del Principado, Diego, que gobierne con él, que vaya a Madrid y exija a Pedro Sánchez que cumpla sus compromisos".

Canteli cerró su intervención con una pregunta dirigida a Barbón y al Gobierno autonómico: "Yo pregunto: ¿el presidente del Principado sabe dónde tiene el despacho Pedro Sánchez?". Y dio por concluida su respuesta: "Ya está. Nada más".

El alcalde aprovechó su presencia en la feria gijonesa para reivindicar también la relación entre Oviedo y Gijón. Junto a Moriyón, defendió que ambas ciudades deben colaborar y entender que el crecimiento de una beneficia a la otra. "Todo lo que haya de bueno en Gijón es bueno para Oviedo, y todo lo que haya de bueno en Oviedo es bueno para Gijón", afirmó. Canteli recordó, en este sentido, que ya había defendido que Gijón acogiera partidos del Mundial de fútbol de 2030 porque, a su juicio, muchos de los aficionados que acudieran a la ciudad terminarían alojándose en Oviedo.

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El alcalde vinculó esa cooperación al momento que vive la candidatura ovetense a Capital Europea de la Cultura 2031, una carrera que afronta su recta final. "Es una lucha contra el reloj. Noviembre está ahí, al lado ya", señaló. Canteli aseguró tener "una confianza extrema" en que Oviedo logrará la designación y destacó el respaldo recibido de empresarios y ayuntamientos asturianos. "Si estamos todos a una, en este caso lo vamos a conseguir", concluyó.