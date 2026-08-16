El éxito mayúsculo de la colección «Asturias en la Edad Moderna» de LA NUEVA ESPAÑA

El éxito «mayúsculo» de la colección «Asturias en la Edad Moderna (1500-1812)», que LA NUEVA ESPAÑA distribuye este verano entre sus lectores, protagonizó la visita realizada ayer por el alcalde, Alfredo Canteli, acompañado por representantes de la Corporación municipal, al stand del periódico en la Feria Internacional de Muestras de Asturias. El director de LA NUEVA ESPAÑA, Eloy Méndez, destacó la extraordinaria respuesta que está obteniendo el coleccionable, formado por seis libros y dedicado a un periodo fundamental, aunque no siempre suficientemente conocido, de la historia regional.

A renglón seguido, resaltó que son «tres siglos muy intensos en los que Asturias» alumbra mentes privilegiadas, como Jovellanos, Campomanes o el matemático Pedrayes. También destacó las investigaciones realizadas en colaboración con expertos de la Universidad de Oviedo el periodista Eduardo García, antes de cederle a este último la palabra. El autor incidió en las profundas transformaciones y dificultades que atravesó Asturias entre los siglos XVI y XVIII. «La historia de Asturias es una historia de resistencia ante las adversidades; cada treinta años había un cataclismo», apuntó. No obstante, la región fue locomotora de España en cuanto a talentos, pero esta situación no se transformó en un progreso real del territorio.

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Uno de los datos que más llamó la atención a Canteli es que en aquellos siglos ya había debates alrededor de las conexiones con la Meseta, con el puerto de Pajares en el centro del debate.