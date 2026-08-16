Oviedo se apoyará en la experiencia internacional de Ezquiaga para dibujar su futuro

El nuevo Plan General de Ordenación (PGO) estará en manos de un arquitecto y urbanista acostumbrado a intervenir en ciudades consolidadas, centros históricos y territorios en los que el crecimiento debe convivir con el paisaje, la vivienda y el patrimonio. José María Ezquiaga trasladará ahora a la capital asturiana una experiencia acumulada durante cuatro décadas en proyectos desarrollados en Madrid, Bogotá, Panamá, Managua, Mendoza o Lima, además de numerosos planes generales en ciudades españolas. Una trayectoria en la que se repiten varias ideas que también tendrán un peso importante en la revisión del modelo urbano ovetense: una ciudad más compacta, la regeneración de los tejidos existentes, la protección activa del patrimonio y una infraestructura verde capaz de conectar barrios y espacios naturales. Retos que quiere lograr en Oviedo.

El currículum de Ezquiaga recoge la autoría o dirección de planes en Córdoba, Burgos, Guadalajara, Logroño, Segovia, Talavera de la Reina, Puertollano o Parla. A esa experiencia profesional suma su paso por la Administración madrileña, donde ocupó diferentes responsabilidades urbanísticas.

Uno de los proyectos que mejor resume su forma de entender la ciudad es Madrid Centro, premio europeo de Planificación Urbana. El trabajo partía de una idea que gana peso con el paso de los años: antes de extender las ciudades hacia nuevos suelos, es necesario aprovechar mejor las áreas ya urbanizadas. La propuesta pasó por recuperar el espacio público para el peatón, reducir la presencia del automóvil, favorecer la bicicleta, reforzar los equipamientos de proximidad y conectar las grandes zonas verdes mediante corredores ambientales. También incorporó la lucha contra el cambio climático y la revitalización económica de los barrios.

Detrás de ese planteamiento aparece uno de los principios que más se repiten en los trabajos de Ezquiaga: la ciudad compacta. Frente a los crecimientos dispersos de baja densidad, que obligan a extender carreteras, redes y servicios y aumentan la dependencia del vehículo privado, sus proyectos tienden a concentrar población, vivienda y actividad allí donde ya existen infraestructuras. La regeneración de barrios, la reutilización de suelo urbano y la ocupación de suelos vacíos dentro de la propia ciudad adquieren más importancia que la expansión continua hacia la periferia. El objetivo es acercar las distintas funciones urbanas.

El crecimiento urbano vinculado a la red de transporte público fue un principio del Plan Integral de Movilidad del Gran Mendoza (Argentina). La propuesta planteaba concentrar una mayor densidad residencial y mezcla de usos en torno a estaciones y corredores de transporte colectivo, de manera que la movilidad condicionase hacia dónde y cómo debe crecer la ciudad.

Bogotá (Colombia) es probablemente el ejemplo internacional que mejor permite entender la amplitud del trabajo de Ezquiaga. Allí intervino tanto en materia de transporte metropolitano como en la revitalización del centro tradicional. En los ámbitos de La Candelaria y Santa Fe, el objetivo era recuperar un espacio de enorme valor histórico sin convertirlo en un escenario congelado. La conservación patrimonial se vinculaba a vivienda, población residente, actividad económica, espacio público y mezcla de usos.

Ezquiaga dirigió en Panamá el plan de gestión del Patrimonio Mundial de la Unesco. El proyecto comprendía el Casco Antiguo y Panamá Viejo, además de las fortificaciones de Portobelo y San Lorenzo. La intervención relacionaba la conservación con el paisaje, el espacio público, la cohesión social, la economía y la gobernanza. El patrimonio se entendía así como una parte activa de la ciudad y no únicamente como un conjunto de edificios que debían permanecer intactos.

La recuperación de los centros consolidados también está presente en Managua (Nicaragua). Allí su estudio trabajó sobre un centro tradicional especialmente debilitado, combinando la recuperación de la trama urbana con vivienda, equipamientos y nuevos espacios públicos. El proyecto incorporaba además la gestión del riesgo sísmico y la relación de la ciudad con su entorno natural. En Lima, concretamente en el distrito de Comas, el trabajo desarrollado en Collique incorporó otra dimensión: la gestión del suelo y la utilización de parte de las plusvalías generadas por el desarrollo urbanístico para financiar mejoras colectivas.

Noticias relacionadas

Junto a la ciudad compacta y el patrimonio aparece un tercer elemento: la infraestructura verde. En los trabajos de Ezquiaga, los espacios verdes no se plantean únicamente como parques aislados o zonas ornamentales. La idea es construir una red continua capaz de conectar barrios, parques, ríos, espacios naturales y áreas urbanas. Esa infraestructura puede servir al mismo tiempo para mejorar la movilidad peatonal y adaptar la ciudad a los efectos del cambio climático.