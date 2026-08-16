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El PSOE de Oviedo pide reparar la senda junto al campo de golf de Las Caldas

Llaneza señala que se trata de «una de las más transitadas por caminantes y ciclistas del municipio»

Aspecto actual de la senda.

Aspecto actual de la senda.

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Lucas Blanco

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El PSOE reclama al Ayuntamiento que repare los tramos más deteriorados de la senda peatonal que bordea el campo de golf de Las Caldas/Les Caldes, ante el riesgo de desprendimientos y posibles accidentes. El portavoz municipal socialista, Carlos Fernández Llaneza, ha registrado un ruego para la próxima Comisión de Urbanismo, Infraestructuras y Servicios Básicos en el que insta al equipo de gobierno del PP a actuar sobre el firme, especialmente en las zonas paralelas al río Nalón.

Llaneza señala que se trata de «una de las más transitadas por caminantes y ciclistas del municipio» y considera necesario intervenir en los puntos que presentan un mayor deterioro. Según el edil socialista, aunque la mayor parte de los problemas detectados en el vallado de seguridad ya han sido subsanados, todavía quedan pendientes algunos tramos del firme con «alto riesgo de desprendimiento».

La senda forma parte de uno de los principales recorridos peatonales y ciclistas del entorno rural de Oviedo. El itinerario parte de Caces, continúa junto al río Nalón hasta Fuso de la Reina y aprovecha después el antiguo trazado del tren de vía estrecha antes de bordear el campo de golf y regresar a Las Caldas.

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El grupo socialista reclama así que el Ayuntamiento complete las actuaciones pendientes para garantizar la seguridad de quienes utilizan habitualmente este recorrido, especialmente caminantes y ciclistas.

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