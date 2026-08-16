El secreto de la paella para cien de las fiestas de Las Caldas (Oviedo): "Paciencia, mimo y buena materia prima"

"Paciencia, mucho mimo y una buena materia prima". Son los tres ingredientes secretos desvelados por David Pérez, uno de los tres cocineros de la paella para 100 personas que alimentó a los vecinos de Las Caldas este domingo, coincidiendo con el último día de la fiestas de La Asunción, a la que se sumaron las casadiellas para poner la guinda a tres días de celebraciones. Pese al cielo nuboso, la lluvia no hizo acto de presencia y, bajo la carpa blanca, los asistentes a la gran comida popular disfrutaron de un ambiente familiar con buena compañía y música.

Minutos antes de que comenzara el reparto, al son del dúo "Espacio" bailaban en la pista Dori Álvarez y su marido, Pepe "el de Casielles". "Este año celebramos los 50 años de casados. Nos encanta bailar", aseguró el que fue pregonero de esta edición de las fiestas. Él las conoce bien, ya que asiste "desde toda la vida" y en los 80, formó parte de la comisión organizadora. "Llegaron a venir las mejores orquestas del momento", recordó con orgullo.

Silvia Llera y DJ Nadal, integrantes del dúo "Espacio" actuando en Las Caldas. / LNE

Entradas las tres de la tarde, David Pérez y las también cocineras Alejandra y Andrea García, del club deportivo "Lobo Eventos", que colabora desde hace cuatro años con asociaciones de festejos asturianas, comenzaron a servir ante una fila de vecinos. En su primer año cocinando en Las Caldas, Pérez destacó el buen ambiente: "La gente está muy unida. Presta estar aquí con ellos".

En una de las mesas, Esperanza Fernández disfrutaba del arroz junto a su familia. "La paella está muy rica", aseguró. Residente de toda la vida, cuenta que "siempre que hay fiesta, aquí estamos. A ver si aguanta el día y no llueve". En la mesa de al lado comían juntos Sebastián Ugarte y Rocío Miravalles. Era la primera vez que estos vecinos de Peñerudes (Morcín) se acercaban a las fiestas de Las Caldas. "Vinimos a tomar el vermú y luego nos quedamos. La paella, buenísima", comentó ella. "Y el ambiente, muy asturiano", añadió él.

Esta jornada puso el punto final a unas fiestas que fueron rescatadas hace cuatro años por la asociación "Peñavis de Las Caldas". Una de sus integrantes, Rosana Montes, reclamó una mayor participación, "sobre todo de gente joven", que ayude a organizarlas para poder continuar otro año más. Pese a ello, hizo un balance muy positivo de la acogida de esta edición: "Aunque el tiempo no acompañó como debería, vino mucha gente".