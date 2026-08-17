El Alcalde de Oviedo confía en una "explosión de la edificación" con el nuevo Plan General de Ordenación

El Alcalde, Alfredo Canteli, aprovechó este domingo la celebración del Día de Oviedo en la Feria Internacional de Muestras de Asturias (Fidma) para poner el foco en algunos de los grandes proyectos de futuro de la ciudad. Entre ellos, el nuevo Plan General de Ordenación (PGO), con el que confía en provocar una auténtica “explosión de la edificación” de viviendas en el municipio en un momento de escasez de pisos y precios disparados y facilitar la llegada de nuevas inversiones. También defendió la necesidad de que el documento sea “real, no una utopía” y permita aprovechar el atractivo que, a su juicio, tiene actualmente la capital asturiana, con cifras récord absoluta en población y la llegada de nuevas empresas y proyectos.

Sus palabras llegan la misma semana en la que la mesa de contratación propusiese para la adjudicación del contrato para revisar el PGO al estudio del laureado arquitecto madrileño José María Ezquiaga. El futuro documento marcará el modelo de crecimiento del municipio durante los próximos años y Canteli quiere que sirva para despejar obstáculos sobre bolsas de suelo que llevan años enquistadas y abrir nuevas posibilidades de desarrollo. “Espero que sea el PGO definitivo, que se agilice y que realmente proyectemos un modelo de futuro de Oviedo en ese aspecto”. De igual forma, sostiene que la capital asturiana se encuentra en un momento especialmente favorable para atraer nuevos proyectos: “Tenemos un tirón tremendo”, ensalzó. A su juicio, ese atractivo debe ir acompañado de facilidades para quienes quieran instalarse, invertir o desarrollar nuevas promociones en el municipio. “Que venga inversión a Oviedo y que traiga riqueza y empleo”, resumió.

Las expectativas del Alcalde también se extienden a La Vega, donde confía en que la transformación del antiguo recinto fabril permita atraer grandes proyectos y abra una nueva etapa para una de las principales bolsas de desarrollo de la ciudad. Canteli quiere que empiecen a producirse actuaciones que hagan visible la recuperación del espacio y sirvan como reclamo para grandes inversores.

El Ayuntamiento acaba de contratar la mejora de las condiciones de seguridad, salubridad y ornato de los espacios libres del recinto. Destacan la reparación de pavimentos, bordillos dañados y la reposición del cierre perimetral de malla simple torsión. Todo ello mientras se continúa trabajando en el desarrollo del conjunto. “Deseo que se empiecen a hacer cosas allí, para que venga la inversión y para que sea un pulmón importante, también económicamente, para La Vega”, señaló.

Zonas tensionadas

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Otro de los temas a los que se refirió es a la declaración de Oviedo como zona tensionada. El Alcalde se muestra en contra de esta medida y espera que se puedan parar todos los planes antes de recurrir a los tribunales, como ya ha hecho Gijón. “No tiene razón de ser que el Principado se meta a gobernar Oviedo. Para eso estamos nosotros aquí”, defendió. Además, calificó como una “obsesión” del Principado su intención de intervenir la propiedad privada y situó el verdadero problema en la falta de oferta residencial, especialmente de vivienda pública. En ese sentido, recordó los compromisos anunciados por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en materia de vivienda y preguntó “dónde están” las promociones prometidas. “¿Sabe Barbón dónde tiene despacho Pedro Sánchez? El presidente debe ir a Madrid y exigirle que cumpla”.