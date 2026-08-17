Cadasa invertirá más de 400.000 euros para renovar una depuradora de Oviedo

El Consorcio de Aguas de Asturias (Cadasa) invertirá 406.695 euros en mejorar la protección y el estado de conservación de la estación depuradora de aguas residuales (EDAR) de San Claudio. La actuación permitirá renovar las cubiertas de los edificios de la planta, prolongar su vida útil y facilitar las labores de explotación y mantenimiento de las instalaciones.

Los trabajos se extenderán a los cuatro edificios que componen la depuradora, cuyas cubiertas superan ya los treinta años de antigüedad y presentan un notable deterioro. El desgaste acumulado durante este tiempo ha provocado filtraciones y humedades que afectan al interior de las construcciones y dificultan el mantenimiento ordinario de la planta.

La renovación permitirá reforzar la protección de los inmuebles frente a la lluvia y otras inclemencias meteorológicas, además de reducir el riesgo de que las entradas de agua puedan ocasionar problemas en los equipos que funcionan en su interior. La intervención busca así mejorar las condiciones en las que trabajan los operarios y garantizar una conservación más adecuada de las instalaciones.

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Con esta inversión, Cadasa pretende también alargar la vida útil de una infraestructura clave para el saneamiento de la zona de San Claudio, evitando que el deterioro de los edificios termine repercutiendo en el funcionamiento de la depuradora. La actuación se enmarca en las tareas de mejora y conservación de las instalaciones destinadas al tratamiento de aguas residuales.