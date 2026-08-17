Conmoción en Oviedo: una joven, herida muy grave al ser atropellada por un tren tras acercarse demasiado a las vías

Conmoción en la estación de Llamaquique de Oviedo. Una joven de la que por el momento se desconoce la edad y los datos personales resultó herida muy grave a primera hora de la tarde de hoy tras ser arrollada por un tren de cercanías. En el momento de los hechos (minutos después de las tres de la tarde) decenas de personas se encontraban en la citada estación de la capital asturiana esperando al tren para volver a casa, ya que desde este apeadero salen viajes para varias ciudades de Asturias entre las que se encuentran Gijón y Oviedo.

"Estaba demasiado cerca de la línea y cuando llegó el tren se la llevó por delante", aseguró una testigo en declaraciones a este periódico. Al parecer la joven padece, a expensas de más pruebas, un fuerte traumatismo en la cabeza. Las primeras hipótesis apuntan a que la chica habría caído a las vías golpeada por el tren.

Bomberos en el lugar del suceso / LNE

Hasta el lugar de los hechos se desplazaron tanto sanitarios de emergencias médicas como agentes de la Policía Local y Bomberos del Ayuntamiento de Oviedo. El suceso provocó una gran conmoción en la estación y provocó varios retrasos en una hora punta de circulación de trenes. Algunos pasajeros procedentes de Gijón estuvieron parados unos 20 minutos en la estación central de Oviedo al haber quedado interrumpido el tráfico ferroviario. Por megafonía se informaba a estos pasajeros de que había "un problema en la infraestructura".

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Trenes cancelados

Como consecuencia del suceso se han tenido que cancelar los trenes por la vía 1 por lo que solo circulan por la vía 2 de la estación de Llamaquique, provocando varios retrasos que se espera que continúen al menos durante las primeras horas de la tarde.