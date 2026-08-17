La escuela de 0 a 3 de Otero, en Oviedo, estrenará calefacción este año

Oviedo acelera su ritmo inversor en pleno mes de agosto. El Consistorio acaba de dar luz verde a un paquete de inversiones que ronda el millón de euros para la ejecución de siete actuaciones de mejora en infraestructuras municipales. La mayor de estas actuaciones, con un presupuesto de licitación de 358.355 euros, consiste en la reforma integral de la instalación térmica de la Escuela Infantil (E.I.) María Balbín, una obra de calado que busca atajar las quejas de los padres y la comunidad educativa por los problemas de climatización del centro, a la que se suman otros proyectos como la construcción de cuatro pistas de pickleball en el parque de Invierno o el arreglo de la pasarela de los jardines de La Rodriga.

Esta importante intervención en la escuela, situada en el polígono de Otero, junto a las torres blancas del barrio, tiene como objetivo modernizar un sistema de calefacción y agua caliente que actualmente depende de gasóleo C y presenta carencias de confort térmico y ventilación. El proyecto contempla la sustitución de la caldera de gasóleo por una de condensación a gas natural de alto rendimiento. Además, para garantizar la calidad del aire y el confort en verano, se instalarán sistemas de climatización por volumen de refrigerante variable (VRV) y una red de ventilación con recuperación de calor en las aulas y la sala de bebés. Las empresas interesadas en ejecutar esta obra, que tiene un plazo de ejecución de ocho semanas, disponen hasta el 3 de septiembre para presentar sus ofertas.

Siguiendo con la apuesta por la sostenibilidad, la reforma en la E.I. María Balbín incorporará dos bombas de calor aerotérmicas para la producción de ACS, lo que permitirá que al menos el 60% de la energía consumida sea de origen renovable, cumpliendo así con las exigencias del Código Técnico de la Edificación. Esta mejora no solo optimizará el consumo energético del centro, sino que también contribuirá a la reducción de emisiones de CO2.

Junto a esta gran inversión educativa, la Junta de Gobierno también ha aprobado sacar a licitación otros dos proyectos de relevancia urbana. Por un lado, se destinarán 176.804 euros a la reparación de la pasarela de los jardines de la Rodriga, y por otro, 143.223 euros para la mejora de los accesos a las torres de Pando, dos actuaciones enfocadas en mejorar la seguridad y la movilidad de los vecinos en estas áreas.

El deporte es otro de los pilares de este paquete de inversiones. Se ha aprobado el proyecto para dotar al Parque de Invierno de cuatro pistas de pickleball. Con un presupuesto de 104.196,49 euros, estas canchas se ubicarán junto a la nueva pista de voleibol, creando un complejo deportivo al aire libre que complementará el rocódromo y el área de gimnasia ya operativos. Las obras incluirán el acondicionamiento del terreno y la instalación de pavimentos específicos para este deporte.

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Finalmente, el consistorio ha formalizado otros tres contratos menores para intervenciones muy demandadas que se ejecutarán de forma inmediata. El campo de fútbol Hermanos Llana recibirá mejoras por valor de 31.492 euros para renovar su sistema de riego y 48.000 euros para la reforma de los vestuarios. Asimismo, se invertirán 48.000 euros adicionales en la reparación del salón de actos del colegio de Ventanielles, reafirmando el compromiso municipal con el mantenimiento de los espacios educativos y deportivos de Oviedo.