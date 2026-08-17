El PSOE de Oviedo pide al gobierno que aclare los plazos del nuevo contrato de las piscinas

El PSOE reclama al equipo de gobierno de Alfredo Canteli que concrete cuándo adjudicará y pondrá en marcha el nuevo contrato de servicios complementarios de las piscinas climatizadas del Parque del Oeste y La Corredoria, licitado el pasado marzo y todavía pendiente de adjudicación. La concejala socialista Natalia Sánchez Santa Bárbara llevará la situación a la comisión de Educación y Deportes, donde reclamará información sobre el estado del procedimiento y garantías para que el cambio de empresa no afecte al funcionamiento de las instalaciones ni a la plantilla.

La edil quiere conocer qué trámites quedan pendientes, cuándo prevé el Ayuntamiento resolver la adjudicación y en qué fecha estima que la nueva adjudicataria comenzará a prestar el servicio. «Queremos saber exactamente en qué punto se encuentra el procedimiento y, sobre todo, que el Ayuntamiento garantice que el cambio de contrato no va a generar incertidumbre ni problemas en el funcionamiento», señaló.

La petición socialista incluye también la situación de las trabajadoras y trabajadores afectados por el cambio de contrato. Sánchez Santa Bárbara reclama que el Ayuntamiento supervise el cumplimiento de las condiciones previstas en los pliegos para la subrogación del personal y que se informe a la plantilla sobre las previsiones de continuidad de sus puestos.

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Para el PSOE, el Consistorio debe anticiparse a la transición entre contratos para evitar incidencias en unas instalaciones que prestan un servicio deportivo a numerosos usuarios. «Tan importante como asegurar la continuidad del servicio es garantizar que las trabajadoras y trabajadores conozcan cuál es su situación», sostuvo la concejala, que reclama al equipo de gobierno «planificación y transparencia» durante todo el proceso.