La receta de Tino Barros para cumplir los 101 fumándose "un puro de los gordos" en Oviedo: "Si viví tanto fue por tomar sidra todos los días"
El exalcalde de barrio de Tudela Veguín y único abonado de la Ópera de Oviedo que no se ha perdido una función desde los años cincuenta celebró el cumpleaños rodeado de familiares y amigos en el Naranco
Tino Fernández Barros ha encontrado el secreto de la longevidad y, lejos de guardárselo, lo comparte con todo el que quiera escucharlo. «Si llegué a vivir tanto fue por la sidra», dice en referencia a la botella diaria que suele consumir. Este lunes, celebró sus 101 años en la parrilla Buenos Aires, en el Naranco, con los suyos y con la misma energía con la que afronta cada jornada.
Estuvieron sus hijos, Javier y Damián; sus nueras, Begoña Fernández y Esperanza Javier; su nieto Alejandro Fernández, su «ojito derecho», y amigos íntimos como Paco García. Y si alguien esperaba encontrar al cumpleañero sentado, contemplando las velas desde la distancia, se equivocó. Tino llegó andando y, tras la comida, se fumó un puro «de los gordos» y se tomó un chupito de whisky. «Sigue como un reloj», presume su hijo Javier.
Porque cumplir 101 años no parece haberle cambiado demasiado las costumbres. Tino sigue siendo un hombre de rutinas y pasiones. Entre ellas, la música. Es el único abonado de la Ópera de Oviedo desde los años cincuenta que puede presumir de no haber faltado a una función desde que se hizo socio, allá por 1951. La longevidad también debe tener algo de buena música.
La otra receta está clara: la sidra. Vive en la calle Manuel Pedregal, encima de una sidrería, y cada día tiene su botella asegurada. «Lo tienen que nombrar embajador», bromea Javier. Su padre, mientras tanto, ejerce ya de prescriptor: recomienda a todo el mundo beber sidra, convencido de que así «seguro que se curan».
Langreano de La Felguera, Tino vivió la Revolución de 1934 y la Guerra Civil y pasó años en Tudela Veguín, donde fue alcalde de barrio cuatro años y fundó varios coros. Hace 25 años se instaló en Oviedo, pero nunca olvidó sus raíces.
El año pasado, con cien cumplidos, todavía se fue en sidecar con una Vespa hasta Covadonga y acabó en Cangas de Onís de madrugada. A los 101, el problema no parece ser llegar al siguiente cumpleaños. El problema será convencer a Tino de que espere sentado.
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