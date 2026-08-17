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El stand de Oviedo de la Feria cierra con casi 50.000 visitas

La candidatura de Oviedo a Capital Europea de la Cultura 2031 supera los 42.000 visitantes del año pasado y refuerza su respaldo regional

Alfredo Canteli y Carmen Moriyón escriben qué es para ellos la &quot;amabilidá&quot;.

Alfredo Canteli y Carmen Moriyón escriben qué es para ellos la "amabilidá". / Mario Canteli / LNE

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Rosalía Agudín

Rosalía Agudín

Casi 50.000 personas pasaron por el stand de Oviedo en la Feria Internacional de Muestras de Asturias (FIDMA), una cifra que deja un balance muy positivo para la candidatura del municipio a Capital Europea de la Cultura en 2031. El espacio volvió a tener este año como uno de sus grandes protagonistas el trabajo que la ciudad está haciendo para lograr la distinción internacional y consiguió superar ampliamente los registros de la edición anterior, cuando recibió alrededor de 42.000 visitantes.

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El director de la candidatura, Rodolfo Sánchez, se mostró «muy satisfecho con el éxito de participación» y destacó especialmente la acogida que tuvo la «amabilidá», el lema con el que Oviedo quiere construir su propuesta para optar al título europeo. Los visitantes pudieron dejar durante los dieciséis días de feria sus propias frases y mensajes sobre las paredes y el suelo del stand, convirtiendo el espacio en una muestra colectiva de adhesión al proyecto. Es por ello que destacó el «gran respaldo por parte de los asturianos», una respuesta que, a su juicio, demuestra que la candidatura comienza a percibirse como una iniciativa que trasciende las fronteras del municipio. «Da cuenta de que es una propuesta regional. Salió todo perfecto», señaló el responsable del proyecto.

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La presencia de la candidatura estuvo acompañada también por el reparto de diferentes elementos promocionales. Durante la Feria de Muestras se distribuyeron abanicos, pañuelos y bolsas con el lema «amabilidá», así como un periódico elaborado específicamente para explicar los objetivos y principales líneas de la propuesta de Oviedo para 2031. El deseo del equipo de gobierno, liderado por Alfredo Canteli, es volver el año que viene a una de las grandes citas del verano con el título internacional.

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