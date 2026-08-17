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Los tatuajes y sus consecuencias

Un reciente estudio constata que las personas tatuadas presentan mayor riesgo de cáncer de piel y de linfoma

El urólogo Alberto Sánchez Trilla.

El urólogo Alberto Sánchez Trilla. / Cedida a LNE

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R. S.

Alrededor del 25% de los adultos entre los 18 y los 50 años, tienen al menos un tatuaje. Esta prevalencia es casi el doble entre los jóvenes. Los tatuajes no son completamente inocuos desde el punto de vista biológico. Cuando una aguja inyecta tinta bajo la piel activa el sistema inmunitario, como lo haría como un cuerpo extraño.

Un reciente estudio constata que las personas tatuadas presentan mayor riesgo de cáncer de piel y riesgo aumentado de linfoma, especialmente en el caso de grandes tatuajes.

Infecciones y problemas locales

Infecciones causadas por falta de higiene o mala esterilización.

Granulomas queloides: nódulos inflamatorios o cicatrices hipertróficas.

Reacciones alérgicas con sarpullido y picor intenso, comunes con pigmentos rojos, amarillos o naranjas y reacciones inflamatorias o sistémicas

Fenómeno de Koebner: aparición de enfermedades cutáneas, como psoriasis, vitíligo o liquen plano sobre el área tatuada.

Migración ganglionar: los pigmentos viajan con la linfa y se acumulan de forma permanente en los ganglios linfáticos. Al cabo de solo 24 horas, estos ganglios ya acumulan una cantidad visible de pigmento.

Cuando la tinta llega a los ganglios linfáticos, el sistema inmunitario la captura, pero no puede degradarla por completo. Con el tiempo, estas células acaban muriendo y su muerte activa de nuevo una respuesta inflamatoria.

¿Que contienen las tintas?

La tinta negra puede contener hidrocarburos aromáticos policíclicos como el benzopireno, clasificado como cancerígeno. Las tintas de colores incluyen compuestos azoicos que con el tiempo pueden descomponerse y actuar como cancerígenos. También se han detectado metales pesados como el cadmio y el mercurio.

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