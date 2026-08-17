Trabajadores del centro penal de menores de Sograndio se formarán en autodefensa

Un grupo de trabajadores del centro de responsabilidad penal de menores de Sograndio ha decidido apuntarse a cursos de autodefensa. El colectivo de la casa juvenil de Sograndio, que en el último año ha vivido distintas situaciones de violencia, es uno de los que ha mostrado mayor interés por la formación para afrontar situaciones de riesgo en su puesto de trabajo, a través de unos cursos que financiará el sindicato CSIF para sus afiliados.

«Llevamos dos años planteando al Principado la demanda creciente de trabajadores de distintos ámbitos, como guardas del Medio Natural,del centro de Sograndio, el ERA y personal sanitario en formarse en materia de seguridad y también de otras administraciones, como funcionarios de prisiones o personal de Vigilancia Aduanera, pero la administración nos ha dado largas. Por eso hemos decidido poner en marcha cursos para todos nuestros afiliados», confirmó a LA NUEVA ESPAÑA el presidente de CSIF Asturias, Sergio Fernández-Peña. La demanda de este tipo de formación es grande. Aunque el plazo de inscripción se mantiene abierto hasta el próximo 30 de septiembre, el sindicato ya ha recibido más de doscientas solicitudes.

La prevención y la seguridad suponen «una prioridad» para este sindicato, que fue de los primeros en alertar sobre las situaciones de agresiones físicas y verbales que vivían los empleados públicos en sectores como la sanidad, la educación y las residencias de personas mayores. En concreto, habrá dos cursos: uno de autodefensa y otro de combate cuerpo a cuerpo, adaptados a las diferentes realidades profesionales.

El curso de autodefensa está abierto a afiliadas y afiliados de cualquier sector profesional, que se enfrentan a situaciones conflictivas en su día a día. Se trata de una formación pensada para proporcionar «herramientas y estrategias que permitan prevenir, gestionar y afrontar determinadas situaciones de riesgo que puedan surgir en el entorno laboral como conflictos, amenazas, intimidaciones o agresiones», sostiene el sindicato. El otro curso, de combate cuerpo a cuerpo, está dirigido a guardas del Medio Natural, funcionarios de prisiones y Vigilancia Aduanera, que pueden verse inmersos durante el desempeño de su trabajo en situaciones de peligro y enfrentamientos que requieren de una preparación específica. El objetivo de dicha formación radica en que los trabajadores conozcan las técnicas para poder reducir a un agresor violento.

Los cursos, gratuitos para los afiliados, serán impartidos por instructores de la Real Federación Española de Karate en locales de la Comisaría de Policía de Gijón, según confirmaron en CSIF.

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La plantilla del centro de responsabilidad penal de menores de Sograndio ha sufrido en el último año agresiones físicas, por ejemplo, mediante la práctica del «mataleón», un ataque que se realiza por la espalda y que puede llegar a provocar la pérdida del conocimiento a la víctima. Además, este verano ha habido motines y fugas, con personal herido, que acabaron desembocando en la dimisión de su directora. Una realidad de extrema complejidad pues aunque se trata de un centro de cumplimiento de penas para menores, un buen número de sus internos ya son mayores de edad.