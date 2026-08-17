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UGT pide «no crear un problema donde no lo hay» con el traslado del centro de menores a La Florida

El sindicato recalca que el servicio funciona desde hace años en Avilés sin incidentes y reclama respeto a los derechos de los menores y de los profesionales

Una de las protestas en La Florida.

Una de las protestas en La Florida. / Irma Collín / LNE

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Rosalía Agudín

Rosalía Agudín

UGT Servicios Públicos Asturias reclama este lunes «responsabilidad y respeto a la ley, a los derechos y a los profesionales» ante la polémica generada por el posible traslado de un centro de menores al barrio ovetense de La Florida.

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El sindicato mostró su apoyo a los trabajadores del servicio y quiso recalcar que no se trata de la apertura de un nuevo recurso, sino del traslado de un programa que funciona desde hace años en Asturias. Según explica, el deterioro del edificio que ocupa actualmente hace aconsejable buscar unas nuevas instalaciones.

UGT sostiene además que tanto los menores atendidos como los profesionales ya se encuentran en Asturias y que el servicio se ha venido prestando «sin que se haya producido ningún tipo de incidente». La organización sindical recuerda que se trata de un programa de protección a la infancia plenamente asentado en la comunidad.

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Por ello, ha pedido que «no se busque crear un problema donde no lo hay» y ha reclamado que los intereses políticos no se antepongan a los derechos de los menores ni al trabajo de quienes los atienden. El sindicato exige a todas las partes respeto a la legislación y a unos profesionales que trabajan diariamente con menores especialmente vulnerables.

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