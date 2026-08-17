La Virgen de Covadonga procesionará por este pueblo de Oviedo en el regreso de sus fiestas
La localidad recupera el 7 y 8 de septiembre unas celebraciones que llevaban más de una década sin organizarse y que incluirán verbenas, parrillada, juegos y reparto del bollo
La Virgen de Covadonga procesionará por Caces el próximo 8 de septiembre con motivo de la recuperación de las fiestas de la localidad, que regresan al calendario después de más de diez años sin celebrarse. Los festejos de Nuestra Señora de Covadonga se desarrollarán durante dos jornadas, los días 7 y 8, con un programa en el que los actos religiosos compartirán protagonismo con las verbenas, la gastronomía y las actividades para todas las edades.
El momento central llegará el martes 8 de septiembre, coincidiendo con el día de Asturias. A las 12.00 horas se celebrará la misa y, a continuación, la procesión, que permitirá recuperar una de las estampas más tradicionales de estas fiestas. Una hora después comenzará la sesión vermú y tendrá lugar la puya al ramu.
Ya por la tarde con juegos infantiles a las 17.00 horas y un bingo media hora después. Entre las 18.30 y las 21.00 horas se realizará el tradicional reparto del bollo, que los socios podrán recoger en la barra sin necesidad de presentar vale. A las 20.00 horas comenzará la segunda verbena, nuevamente con DJ Sonifon.
La programación arrancará una jornada antes con habrá un torneo de parchís y tute a las 17.30 horas y, a las tres horas más tarde, Mina Longo será la encargada de pronunciar el pregón. La jornada continuará con una parrillada a las 21.00 horas y una verbena a cargo de Dúo Cover desde las 22.30. La música continuará de madrugada con DJ Sonifon, previsto a partir de las 2.00 horas.
La organización también instalará tableros y sillas en el prao y permitirá realizar comidas y cenas «de traje». Además, habrá servicio de cocina durante las fiestas. La Sociedad de Festejos aclara que no estará permitida la entrada al recinto con bebida adquirida en el exterior.
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