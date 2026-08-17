Vox exige conocer qué zonas de Oviedo siguen sin saneamiento y reclama un plan para completar la red

La portavoz de Vox, Sonsoles Peralta, reclama al equipo de gobierno información detallada sobre las zonas del concejo que todavía carecen total o parcialmente de red pública de saneamiento y pidió que se establezca una planificación para completar este servicio, especialmente en el entorno rural. El grupo municipal quiere conocer también cuántas viviendas continúan afectadas y qué actuaciones tiene previsto ejecutar el Ayuntamiento para solucionar las carencias existentes.

Peralta sostiene que resulta necesario disponer de una radiografía actualizada de la situación. «Hablamos de un servicio básico que todavía no llega a todos los vecinos. Queremos saber exactamente dónde está el problema, cuántas viviendas están afectadas y qué piensa hacer el Ayuntamiento para resolverlo», señala. Además, recuerda que los problemas relacionados con el saneamiento se concentran especialmente en la zona rural del municipio y asegura que vecinos de distintos núcleos han trasladado durante los últimos años sus reclamaciones por las deficiencias existentes. «No podemos acostumbrarnos a que vivir en la zona rural signifique tener servicios de segunda. Los impuestos se pagan igual, pero los servicios no llegan igual», critica

Por este motivo, Vox ha solicitado una relación completa de las parroquias, núcleos y zonas que carecen total o parcialmente de saneamiento. La petición incluye también aquellas áreas que disponen de infraestructura, pero presentan dificultades para conectarse con los colectores generales o con los sistemas de depuración. Peralta reclama asimismo conocer el número aproximado de viviendas afectadas, acceder a la cartografía actualizada de la red de saneamiento del concejo e información sobre los proyectos de ampliación previstos o pendientes de ejecución, sus presupuestos y los plazos contemplados para desarrollar las actuaciones.

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Vox quiere saber además si el Ayuntamiento dispone de una planificación específica para completar la red en la zona rural. Peralta considera que la extensión del saneamiento debe situarse entre las prioridades municipales frente a otras inversiones que considera menos necesarias. «Es una cuestión de prioridades. Antes de destinar el dinero de los ovetenses a proyectos de dudoso retorno, el Ayuntamiento debería garantizar que todos los vecinos, vivan donde vivan, tengan cubiertos los servicios más básicos», afirma la portavoz. «No tiene sentido presumir de un Oviedo del futuro mientras todavía quedan zonas esperando infraestructuras propias del presente», concluye.