Barbón: “No tienen nada que ver los centros de menores con el de Sograndio, que es de responsabilidad penal”

El presidente del Principado, Adrián Barbón, ha matizado que “no tienen nada que ver los centros de menores con el de Sograndio, que es un centro penitenciario de responsabilidad penal de menores”. Barbón realizó esta matización al ser preguntado sobre la distribución de menores inmigrantes y sobre la situación vivida en el centro de cumplimiento de Sograndio, con motines y fugas que han desembocado en la dimisión de su directora.

La tramitación para el relevo en la dirección del centro de responsabilidad penal de Sograndio “está lanzada”, afirmó Barbón, quien reconoció que “era necesario tomar medidas” tras la escalada de incidentes en la casa juvenil de Sograndio, donde están internas personas que han cometido delitos antes de cumplir la mayoría de edad. El presidente del Principado quiso aclarar que este centro, de carácter “penitenciario” no tiene nada que ver con los recursos que el Principado destina “a los niños y niños inmigrantes que tienen que integrarse en el todo el territorio porque la presión que hay en Ceuta lo hace sencillamente insostenible”. Barbón lamentó que “se intente criminalizar, con una actitud que no acabo de entender cuando hablamos de niños y niñas que, vengan de donde vengan, tienen que tener una oportunidad en la vida”.

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El presidente Barbón pidió “por favor, no mezclar” la situación de Sograndio “con los menores que llegan a nuestras fronteras”. En el centro de responsabilidad penal aclaró “hay personas que fueron condenadas siendo menores de edad, pero pueden que lleguen a la mayoría de edad mientras cumplen su condena y lo normal, salvo que el juez de Vigilancia Penitenciaria decida otra cosa, es que concluyan la pena en el centro donde estén”. El consejero de Hacienda, Guillermo Peláez, ya comentó semanas atrás que en el centro de cumplimiento penal de Sograndio hay actualmente una veintena de internos mayores de edad.