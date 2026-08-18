El casero ovetense de Borja Thyssen: el hijo de la baronesa vive con su familia en la lujosa urbanización de La Finca
El propietario de la casa es un reconocido ingeniero carbayón que estudió en Barcelona y tuvo cargos directivos en grandes empresas como ACS y Abertis
El ovetense Marcelino Fernández Verdes es casero de Borja Thyssen, según reveló la periodista María Eugenia Yagüe. El hijo de la baronesa Tita Cervera reside junto a su mujer, Blanca Cuesta, y sus cinco hijos en un casa de la exclusiva zona madrileña de La Finca, donde los alquileres rondan los 35.000 euros al mes.
Este hogar es provisional porque el matrimonio se encuentra construyendo un chalet cuya inversión se estima que alcance los 6 millones de euros. Hasta la mudanza, se prevé que sigan residiendo en la casa de este carbayón que estudió en el colegio de los Dominicos y fue el mejor expediente de su promoción.
A Barcelona se trasladó para estudiar Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos y a lo largo de su carrera profesional fue consejero delegado del Grupo ACS y presidente del Grupo Abertis. En 2010 fue nombrado Hijo Predilecto de Oviedo.
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